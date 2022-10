Estlands utenriksminister: – Putin kan dra til helvete

Estlands utenriksminister Urmas Reinsalu har lite til overs for sin russiske nabo i øst.

Urmas Reinaslu sier til tyske DW News at ingen nasjon i Europa kan sove trygt mens Putins regime styrer.

I et lengre intervju med utenriksministeren spør Deutche Welles reporter Nina Haase-Trobridge om han mente at Russlands president Vladimir Putin bør havne i fengsel.

Etter ett par sekunders tenkepause, svarer utenriksministeren:

– Nei, han bør dra til helvete, svarer han tørt.

Erklært som terrorstat

Intervjuet kom i forbindelse med at den estiske nasjonalforsamlingen har vedtatt en erklæring som omtaler det russiske regimet som en terrorstat.

– Putins regime og truslene om bruk av atomvåpen, har gjort Russland til den største trusselen mot fred både i Europa og verden, heter det i uttalelsen som har 85 av nasjonalforsamlingens 101 medlemmer bak seg.

Reinaslu sier i intervjuet at Vesten ikke har gjort nok for å støtte Ukraina og at «prisen betales med ukrainsk blod». Selv har Estland donert en tredjedel av landets militære budsjett til landet.

– Det er vår moralske plikt

– Nå skal ikke jeg ta til orde for et regimeskifte i Russland, men la meg gjøre det klart at ingen nasjon i Europa kan sove trygt mens Putin-regimet styrer i Kreml, sier utenriksministeren.

Han mener Europa må forberede seg på å støtte Ukraina i krigen også på lang sikt.

– Det er vår moralske plikt. Dersom Ukraina lider tap, så er det fordi vi ikke har gjort nok.

Nato, og EU-landet Estland deler en nesten 300 kilometer lang grense til Russland og sier de har gitt Ukraina 250 millioner euro i militær bistand siden Russland invaderte landet i slutten av februar. Det tilsvarer rundt 2,5 milliarder kroner.