EU-land vil ha spesialdomstol for Russland

NTB

Russland må holdes ansvarlig for sin krigsaggresjon i Ukraina, krever Litauen, Latvia og Estland før EU-toppmøtets andre dag.

– Krigsforbrytelser blir forfulgt av ICC og Ukraina, mens krigsaggresjon kun kan forfølges av et separat tribunal, og jeg tror EU kan være i front her, sier Estlands statsminister Kaja Kallas på vei inn til toppmøtet fredag formiddag.

– Ren terrorisme

Kallas viser til at russiske styrker angivelig har plassert sprengstoff på demningen ved Kakhovka-kraftverket i nærheten av Kherson.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarte om at Ukraina står overfor en «storstilt katastrofe» da han talte til EU-lederne torsdag.

– Dette er ren terrorisme. Hvis du ser på definisjonen av terrorisme, er det dette det betyr, sa Kallas til pressen.

Vanskelig oppgave

Også Latvias statsminister Krišjānis Kariņš etterlyser et spesialtribunal for Russland.

– Vi må stå samlet i Europa i vår støtte til Ukraina – ikke bare i fordømmelsen av Russland, men også i å jobbe for et tribunal som kan holde Russland juridisk ansvarlig for de grusomme handlingene de begår, sa Kariņš til pressen fredag morgen.

Litauens president Gitanas Nauseda sier til Politico at han tror det «sannsynligvis er veldig vanskelig» for EU-lederne å bli enig om et slikt tribunal, men at det er behov for et «ad hoc-tribunal» som kan følge opp Russlands krigsaggresjon.

Scholz til Kina

Også Kina står på agendaen fredag.

Belgias statsminister Alexander De Croo mener Europa tidvis har vært for selvtilfreds i sin tilnærming til kjempen i øst.

– På noen områder er Kina en samarbeidspartner, på noen områder en konkurrent, en sterk sådan, og på andre områder opptrer Kina fiendtlig. Spørsmålet er hvordan vi evaluerer hvilket forhold vi har til Kina på de ulike områdene, sa han på vei inn til toppmøtet.

Flere EU-ledere fikk fredag spørsmål om hvordan de forholder seg til at Tysklands statsminister Olaf Scholz visstnok planlegger en tur til Kina i november. Scholz blir i så fall den første G7-lederen som besøker Kina siden før pandemien.

Sanksjoner mot Iran

Finlands statsminister Sanna Marin mener det er «helt naturlig» at EU-land har bilaterale samtaler med Kina. Heller ikke Kallas vil rette noen pekefinger mot Scholz.

– Det er med Kina som med Russland. Det er i deres interesse at vi er splittet, og i vår interesse at vi står samlet. Vi må forholde oss til Kina som en systemisk rival og følge med på utviklingen i landet.

Det er også ventet at toppmøtet går videre med diskusjonen om hvordan EU skal forholde seg til Iran.

Medlemslandene ble torsdag enige om sanksjoner rettet mot tre personer og én virksomhet etter meldinger om at iranske droner er brukt i krigføringen i Ukraina.