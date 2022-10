Erdogan sier ja til å møte Kristersson

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har akseptert en forespørsel fra Sveriges statsminister Ulf Kristersson om et personlig møte for å diskutere Nato-søknaden.

NTB

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan har akseptert en forespørsel fra den nyutnevnte svenske statsministeren Ulf Kristersson om å møtes til samtaler.

Kristersson har gjort det klart at han så raskt som mulig vil reise til Ankara for et personlig møte med Erdogan. Håpet er at det kan rydde opp i Tyrkias nøling om svensk Nato-medlemskap.

– Sveriges nye statsminister ba om et møte. Jeg har gitt våre venner beskjed om å innvilge et møte. Vi skal diskutere disse spørsmålene med ham i vårt hjemland, sa Erdogan til TV-selskapet NTV da han var på flyet på vei hjem fra et besøk i Aserbajdsjan.

Kristersson kom med utspillet da han deltok på sitt første EU-toppmøte i Brussel torsdag. I forkant hadde han også møte med Nato-sjef Jens Stoltenberg, der Stoltenberg uttrykte at han ser fram til å ønske Sverige velkommen i forsvarsalliansen.

Tyrkia har stilt en rekke krav for å godkjenne Sveriges søknad. Blant annet krever landet utlevering av en rekke personer de mener er knyttet til kurdiske organisasjoner og Gülen-bevegelsen.

Kristersson har tro på at det la seg gjøre å komme fram til en løsning, slik at Tyrkia gir slipp på sin motstand mot svensk og finsk medlemskap. Han mener en personlig diskusjon med den tyrkiske presidenten vil bidra til å vise hva de nordiske landene gjør og hvordan det kan føre til framgang i prosessen.