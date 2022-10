Innlegg fjernet i Kina om tenåring som skal ha dødd på karantenesenter

NTB

Innlegg om en tenåring som skal ha dødd på et karantenesenter er borte fra kinesiske sosiale medier. Saken har utløst harme blant kinesiske innbyggere.

Innleggene i sosiale medier hevdet at en 14 år gammel jente døde etter hun ikke fikk helsehjelp på et karantenesenter i byen Ruzhou. Fredag er innleggene fjernet, og nyhetsbyrået AFP skriver at kinesiske myndigheter står bak sensureringen.

Innleggene skapte harme blant innbyggere i Kina.

– I starten var hun frisk. Så gikk hun i karantene i fire dager og hadde høy feber. Nå er hun borte, sa en kvinne som hevdet å være i slekt med 14-åringen i en video som er tatt ned.

I en annen video som er fjernet, ble det krevd svar om «hvorfor det ikke var en lege til å ta vare på jenta».

Jentas dødsfall er ikke bekreftet av uavhengige kilder.