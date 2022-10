Militærekspert om Russlands svakheter: Derfor taper Putin krigen mot Ukraina

– Jeg har vanskelig for å se at det russiske militæret kan opprettholde forsvarslinjene ved fronten mye lenger. Det vi ser nå er begynnelsen på en kollaps av det russiske militæret, sier Hugo von Essen, analytiker ved Senter for østeuropeiske studier, Foreign Policy Institute.

Før krigsutbruddet var Russlands mektige hær fryktet. Etter åtte måneders krig er Putins soldater en skygge av seg selv.

Putins tøffe image er i stor grad knyttet til militær makt og landets nasjonale sikkerhetsstyrker. På den måten holde han sin egen befolkning og sine fiender i sjakk.

Som en verdens største atommakter har Russlands president flere ganger truet andre land med å bruke kjernefysiske våpen. Han sier at han ikke bløffer.

På papiret er Russland totalt overlegne Ukraina. Det gjelder antall soldater, utrustning og våpensystemer. Antall tanks, fly, marinefartøy og raketter gjør Russland til en formidabel motstander som kun Nato og Kina kan måle seg mot.

Når en av verdens største og mest moderne militærmakter likevel ikke knuser enhver motstander på slagmarken, og ikke klarer å tvinge sine fiender til å overgi seg, må det være en forklaring. Hvordan kan en underdog utfordre Russland?

Nabokrigen: Samme kultur, språk og blodsbånd

Flere eksperter har pekt på russernes sviktende moral, dårlige disiplin og mangel på motivasjon. Mens russiske soldater deltar i en angrepskrig mot et naboland med samme kultur, språk og blodsbånd, kjemper ukrainske soldater en eksistensiell krig.

Det kan være noe av forklaringen på at russerne møter en motstander som har høyere moral, motivasjon og mer å kjempe for.

I tillegg har Ukraina mottatt enorme mengder våpen fra vestlige land. Mange av disse våpnene har utlignet det russiske overtaket, og i noen tilfeller gitt Ukraina en militær fordel.

– Putin vil ikke engang innrømme det



Førstelektor i militærvitenskap ved Forsvarshøgskolen i Sverige, Magnus Christiansson, har fulgt den blodige nabokrigen tett. Han peker på tre hovedforklaringer på russernes kollaps.

Blant annet mener han at Putins narrativ og forklaring på krigen, eller «spesialoperasjonen» som han fortsatt kaller der, rett og slett ikke holder vann.

– Hvis den russiske befolkningen skal være det ultimate offer for nasjonen, må det finnes en annen historie om krigen. Putin vil ikke engang innrømme at dette er en krig og har nedlagt forbud mot å kalle det noe annet enn en spesiell operasjon. Samtidig som Putin ønsker å trappe opp og fremskynde krigen, må det være «business as usual» i Russland. Det stemmer ikke, konstaterer Magnus Christiansson til Aftonbladet.

Mobiliseringen går ikke som planlagt



En annen viktig faktor er de vestlige sanksjonene som biter stadig hardere. Fra slagmarken kommer det rapporter om mangel på ammunisjon, og bruk av utrangerte militære kjøretøy. Dessuten skal nymobiliserte russere få mangelfull trening og dårlig utstyr før de sendes rett til fronten.

Russerne skal ha mistet titusenvis av soldater, og tre ganger så mange er enten såret, tatt til fange, desertert eller savnet i strid. Putins mobilisering av 2-300.000 reservister er tenkt å fylle de store hullene etter tapte soldater, men mange er ikke klare for krig med Ukraina, hverken fysisk eller mentalt. Fienden de møter har vist seg å slåss med forakt for døden.

– Det vi ser nå er begynnelsen på en kollaps av det russiske militæret

– Jeg har vanskelig for å se at det russiske militæret kan opprettholde forsvarslinjene ved fronten mye lenger. Det vi ser nå er begynnelsen på en kollaps av det russiske militæret, sier Hugo von Essen, analytiker ved Senter for østeuropeiske studier, Foreign Policy Institute. Han tror 2023 vil bli et kritisk år for Putin og Russland.

I motsetning til den ukrainske hæren er russiske soldater underlagt et strengt hierarkisk system hvor alle små og store beslutninger tas av høyere offiserer. Dette skal ha virket lammende på mange av russernes operasjoner, og resultert ineffektivitet og betydelige tap.

– Det er folkemord. Skrekk. Ekstrem kynisme

– Selv om den russiske hæren er stor med tanke på antall mann, spiller det ingen rolle om soldatene ikke får mat eller forstår hvorfor de er i Ukraina. Soldatene er i utgangspunktet kidnappet inn i krigen, sier universitetslektor i militærvitenskap, Magnus Christiansson, til Aftonbladet.

Etter at Vladimir Putin tidligere denne uken innførte unntakstilstand i fire av de okkuperte regionene på russiskokkupert territorium, risikerer ukrainere å bli tvangsrekruttert til den russiske hæren. Det betyr at de kan bli tvunget til å slåss mot sine egne landsmenn.

– Det er folkemord. Skrekk. Ekstrem kynisme, skriver rådgiver for den ukrainske innenriksministeren, analytiker Anton Herashchenko, på Twitter, ifølge dansk TV2.dk.

– Det vil så fall bli enda et viktig vendepunkt i krigen

Det siste eksemplet på hvordan styrkeforholdet mellom Ukraina og Russland har endret seg siden starten av krigen, er meldingene om evakuering i den strategisk viktige byen Kherson.

Flere analytikere forventer at en russisk tilbaketrekning kan være få dager unna. det vil i så fall være et betydelig nederlag, og nok en symboltung seier for de ukrainske forsvarerne.

– Antakelig ser de seg mest tjent med å bite i det sure eple og pakke styrkene og materiellet sitt, i og med at de allerede har så store tap og slitasje. Det vil bli et nederlag for russerne operativt. Dermed har de ikke lenger mulighet til å angripe videre og true Odessa. Det vil så fall bli enda et viktig vendepunkt i krigen, sier oberstløytnant og hovedlærer Palle Ydstebø ved Krigsskolen til norsk TV 2.

«Det er høyst uvanlig»

At Russland trolig vurderer en storstilt tilbaketrekning i sør, blir bekreftet av det britiske forsvarsdepartementet, melder Sky News.

«Det er høyst uvanlig at Russland fremhever negative nyheter om det de kaller en «spesiell operasjon» i Ukraina. Det tyder sannsynligvis på at russiske myndigheter seriøst vurderer en større tilbaketrekking av styrkene deres fra området vest for elven Dnipro, heter det i en analyse.

Ifølge ukrainske myndigheter har mer enn 66.000 russiske soldater blitt drept siden invasjonen startet 24. februar. Dette tallet er vesentlig høyere enn vestlig etterretning opererer med. I september hevdet Kreml at om lag 6.000 russiske soldater var døde.

– De led ekstremt store tap. Dette var enorme tall

– Helt fra begynnelsen fikk jeg flere meldinger fra mine kilder om at de led ekstremt store tap. Dette var enorme tall. Men de fikk ikke rapportere tallene, sier Gleb Irisov, en tidligere ansatt i det russiske statskontrollerte nyhetsbyrået Tass, til CNN.

ISW: Russland planlegger falsk flagg-operasjon



Ifølge Institute of the study of war (ISW) planlegger russiske styrker å gjennomføre et falskt flagg-angrep på Kakhovka vannkraftverk nær Kherson.

Det er forventet at russiske myndigheter hevder at ukrainske styrker planlegger et angrep på anlegget. På den måten kan dette rettferdiggjøre at russiske styrker skader eller ødelegger demningen.

Putins nyutnevnte øverstkommanderende i Ukraina, general Sergej Surovikin, har innrømmet at de russiske styrkene er under hardt press og at situasjonen i Kherson er spent. Skulle russerne tvinges på nok en retrett vil det vise at Putins soldater langt fra er uovervinnelige.