Stoltenberg: Russlands annekteringer er ulovlige og illegitime

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg under en pressekonferanse i Brussel fredag.

NTB

Nato-sjef Jens Stoltenberg avviser Russlands annekteringer av ukrainske områder og kaller dem ulovlige og illegitime.

– Dette er den alvorligste eskaleringen siden begynnelsen av krigen, sa han på en pressekonferanse fredag.

– Ikke noe av dette viser styrke. Det viser svakhet. Det er en innrømmelse av at krigen ikke går etter planene. Putin har mislyktes i å nå sine strategiske mål, fortsatte han, og la vekt på at det er Russlands ansvar å avslutte den.

– Hvis Russland slutter å krige, blir det fred. Slutter Ukraina i kjempe, vil det opphøre å eksistere som en uavhengig, suveren nasjon i Europa, fortsatte Stoltenberg, som lovet videre støtte til Ukraina.

Stoltenberg ble også spurt om muligheten for ukrainsk Nato-medlemskap. Han svarte at Natos dør står åpen, men at det er de 30 medlemslandene som må bli enige om spørsmålet.