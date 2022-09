USA varsler omfattende sanksjoner etter annektering av områder i Ukraina

NTB

USA svarte fredag på den russiske annektering av fire regioner i Ukraina med sanksjoner mot rundt tusen personer og selskaper knyttet til invasjonen.

Blant enkeltpersonene er sjefen for den russiske sentralbanken og familiene til medlemmer av det nasjonale sikkerhetsrådet.

Det amerikanske utspillet kom bare timer etter at president Vladimir Putin proklamerte at de fire omstridte fylkene nå er en del av Russland og at angrep mot dem vil bli oppfattet som rettet mot Russland selv.

Det amerikanske finansdepartementet listet opp hundrevis av personer som er knyttet til den russiske nasjonalforsamlingen, eller som er involvert i den finansielle og militære infrastrukturen som sørger for at krigføringen kan fortsette.

Handelsdepartementet føyet til 57 selskaper som bryter eksportkontrollen til Russland, mens utenriksdepartementet la til 900 personer på listen over dem som er underlagt innreiserestriksjoner til USA.

– Vi vil ikke være passive tilskuere til at Putin forsøker å tilrane seg deler av Ukraina, sa finansminister Janet Yellen.