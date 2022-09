Ukraina søker om NATO-medlemskap

NTB

Ukraina svarer på Russlands annektering av okkuperte områder med å søke om medlemskap i Nato.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj opplyste fredag at landet har levert en hastesøknad om medlemskap til Nato.

Dette skjedde kort tid etter at Russlands president Vladimir Putin hadde kunngjort annektering av de fire russisk-okkuperte regionene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja.

Uklart

Det er uklart hva en slik hastesøknad egentlig innebærer, da medlemskap i Nato forutsetter tilslutning fra samtlige 30 medlemsland i alliansen.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har varslet en pressekonferanse klokka 18 fredag.

Stoltenberg har tidligere slått fast at Ukraina står fritt til å søke om Nato-medlemskap, men en rekke ledere har advart og påpekt at et eventuelt medlemskap vil bringe alliansen i krig med Russland. Det åpner i så fall også for russisk krigføring mot Nato-land.

Utelukker

Stoltenberg har også utelukket at forsvarsalliansen vil intervenere militært i Ukraina, men Nato har gitt og lovet omfattende støtte til landet i krigen mot Russland.

– Vi kommer ikke til å rykke inn i Ukraina, verken på bakken eller i lufta, har Stoltenberg slått fast.

Det samme har USAs president Joe Biden.

– Vi vil ikke utkjempe en krig mot Russland i Ukraina, slo han fast tidligere i år og advarte mot tredje verdenskrig.

Nekter forhandlinger

Zelenskyj slår fast at han ikke vil forhandle med Russland så lenge Vladimir Putin sitter med makten i landet.

– Ukraina kommer ikke til å ha noen som helst forhandlinger med Russland så lenge Putin er Russlands president. Vi vil forhandle med den nye presidenten, siteres Zelenskyj på av nyhetsbyrået AFP.

Meldingen fra den ukrainske presidenten kommer samme dag som hans russiske motpart formelt annekterte fire ukrainske regioner under en seremoni i Moskva.