Selvmordsangrep mot skoleelever i Afghanistan

NTB

Minst 19 er drept i en bombeaksjon i Kabul rettet mot elever som forberedte seg til en eksamen for opptak til universitetet.

– Vi var rundt 600 til stede. Men de fleste drepte og sårede var blant jentene, forteller Akbar, en elev som selv ble såret, til nyhetsbyrået AFP.

Ifølge politiet ble 19 drept og 27 såret i angrepet fredag. En selvmordsbomber slo til mot et utdanningssenter i bydelen Dashti Barchi, hvor det bor mange sjiamuslimer og medlemmer av minoritetsgruppen hazara.

På senteret får både voksne og ungdommer i videregåendealder undervisning for å kunne søke om opptak på universitet. Ofrene skal ha vært i gang med en tentamen da angrepet skjedde.

Hørte skudd

– Først hørte vi lyden av noen få skudd ved hovedinngangen. Alle ble bekymret og forsøkte å løpe i en annen retning. Kort etter det ble en stor eksplosjon utløst inne på senteret, forteller eleven Shafi Akbary (19) til nyhetsbyrået AP.

Selv ble han ikke fysisk skadd, men han ble så redd at han knapt kunne røre seg. Han så drepte og sårede ligge rundt ham inne i rommet der elevene hadde jobbet med tentamenen.

Utsatt minoritet

Ingen har så langt tatt på seg skylden for terroraksjonen. Men hazaraene er tidligere blitt utsatt for en rekke angrep fra den ytterliggående islamistgruppen IS.

– Angrep mot sivile mål er bevis for fiendens grusomhet og mangel på moralske standarder, sier Abdul Nafy Takor, talsmann for innenriksdepartementet i den afghanske Taliban-regjeringen.

Taliban sto selv bak en lang rekke angrep mot sivile mål i årene da gruppen opererte som en geriljabevegelse og kjempet mot vestlige soldater i Afghanistan.