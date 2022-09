Kona til høyesterettsdommer snakket med 6. januar-komiteen

NTB

Den konservative aktivisten Virginia «Ginni» Thomas, som også er kona til høyesterettsdommer Clarence Thomas, mener presidentvalget i USA i 2020 var illegitimt og preget av valgfusk.

Det gjentok hun i et intervju med kongresskomiteen som etterforsker stormingen av Kongressen, torsdag, ifølge komitéleder Bennie Thompson.

– Vi er ikke ferdige. Akkurat nå er vi bare glade for at hun kom, sa han til reportere etter at det mer enn fire timer lange intervjuet var over.

Tekstet med stabssjef

Komiteen har i månedsvis forsøkt å få avtalt et intervju med Thomas. De ønsker å få vite mer om hennes rolle i ekspresident Donald Trumps forsøk på å få omgjort valgresultatet.

Thomas sendte meldinger med Trumps stabssjef Mark Meadows og tok også kontakt med folkevalgte i delstatene Arizona og Wisconsin i ukene etter valget. De to var blant flere som akkurat vippet i Joe Bidens favør, noe som ble utslagsgivende.

Thomas svarte på flere av komiteens spørsmål, og forklarte at hun er en av mange amerikanere som fortsatt tror på de grunnløse påstandene om at Bidens valgseier skyldtes omfattende valgfusk, opplyser en kilde tett på etterforskningen til nyhetsbyrået AP.

Hun la ikke fram noen beviser eller forklaringer på hvorfor hun mener dette, opplyser kilden videre.

– Bekymret for juks og uregelmessigheter

– Som hun har sagt fra starten, så hadde fru Thomas betydelige bekymringer om juks og uregelmessigheter ved 2020-valget, sier hennes advokat Mark Paoletta i en uttalelse.

– Og, som hun fortalte komiteen, var hennes minimale og normale aktivitet rettet mot å forsikre at meldinger om juks og uregelmessigheter ble etterforsket, sier han videre.

Det er uklart akkurat hvor involvert Thomas var i Kongressopprøret, skriver AP.

I dagene etter at det ble klart Biden hadde vunnet Arizona, skrev Thomas eposter til to folkevalgte i delstaten der hun ba dem om å velge en «ren liste med valgmenn» og om å «være sterke i møte med politisk press og press fra mediene».

Tidligere har hun sagt at hun deltok i folkemøtet til Trump på morgenen 6. januar, men at hun dro før Trump gikk på scenen og før støttespillerne hans begynte å gå mot Kongressen.

Aktivist og gift med høyesterettsdommer

Thomas har lenge vært aktiv i det konservative miljøet i USA. Hun har flere ganger holdt fast ved at aktivismen ikke utgjør noen interessekonflikt med ektemannens arbeid i høyesterett.

Clarence Thomas var den eneste av høyesterettsdommerne som var i opposisjon da domstolen i januar tillot at 6. januar-komiteen fikk tilgang til dokumenter med tilknytning til kongressopprøret. .

De inneholder presidentens dagbok, notater fra Trumps nærmeste medarbeidere, memorandum fra Det hvite hus' pressesekretær og utkast til talen Trump holdt før stormingen.

Ginni Thomas har åpent kritisert komiteens arbeid. Hun har blant annet underskrevet et brev til republikanerne i Representantenes hus der det ble tatt til orde for å utvise representantene Liz Cheney og Adam Kinzinger fra partigruppa fordi de er med i komiteen.

Snart i mål

Intervjuet med Thomas er ett av komiteens siste, da de er i ferd med å fullføre arbeidet.

De har allerede intervjuet mer enn 1.000 vitner, og video fra flere av disse intervjuene er blitt vist i de åtte høringene de har hatt i sommer. En niende høring var planlagt onsdag, men den måtte utsettes på grunn av orkanen Ian. Den kan bli den siste.