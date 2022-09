Aung San Suu Kyi dømt til ytterligere tre års fengsel

NTB

En domstol i Myanmar har dømt landets avsatte leder Aung San Suu Kyi til ytterligere tre års fengsel for å ha brutt landets lov om statshemmeligheter.

Suu Kyi dømmes sammen med den australske økonomen Sean Turnell, som tidligere fungerte som hennes rådgiver. Turnell har vært i politiets varetekt i nesten 20 måneder. Også tre tidligere ministre har fått samme dom. Turnell er også tiltalt for å ha brutt landets innvandringslov, men det er ikke kjent hva slags dom han får for dette.

Etter militærkuppet 1. februar 2021 har Suu Kyi blitt dømt flere ganger for en rekke forseelser og sonet før denne dommen til sammen 20 års fengsel. Suu Kyi og Turnell avviste anklagene under rettssaken, som ble holdt bak lukkede dører.

Nøyaktig hva Aung San Suu Kyi og Sean Turnell har gjort for å bryte loven om statshemmeligheter er ikke blitt offentliggjort, men i fjor ble det uttalt på statlig TV at Turnell hadde tilgang til «hemmelige statlige finansielle opplysninger» og hadde prøvd å rømme landet.

Loven det gjelder, stammer fra kolonitiden. De mange rettssakene mot Myanmars tidligere leder anses for å være et forsøk på å bringe henne i vanry for å hindre 77-åringen fra å vende tilbake til politikken. Dommene mot Suu Kyi etter militærkuppet har dreid seg om ulovlig import og besittelse av walkietalkier, brudd på koronarestriksjoner, oppvigleri og valgfusk. Det er fortsatt reist sju tiltalepunkter mot henne for korrupsjon.