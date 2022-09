Paraguay ber Taiwan om storinvesteringer for fortsatt diplomatisk støtte

Paraguays president Mario Abdo Benitez ber Taiwan om 1 milliard dollar i investeringer for å stå fast ved de diplomatiske relasjonene. Foto: Seth Wenig / AP / NTB

NTB

Paraguays president Mario Abdo Benitez ber Taiwan investere 1 milliard dollar i landet for å hjelpe ham med å motstå et «enormt» press fra Kina.

Kina anser den selvstyrte øya som sitt territorium og legger press for å holde landet ute av internasjonale organisasjoner. Kun 14 land har offisielle diplomatiske relasjoner til landet.

– Vi jobber med Taiwans president for at det paraguayanske folk skal få føle de virkelige godene av den strategiske alliansen, sier presidenten til Financial Times.

– Det er taiwanske investeringer på mer enn 6 milliarder dollar i land som ikke har diplomatiske bånd til Taiwan, og vi ønsker at 1 milliard av den potten skal gå til Paraguay. Det vil hjelpe oss med å styrke argumentet for hvor viktig den strategiske alliansen med Taiwan her, legger han til.

Beijing har brukt flere tiår på å oppmuntre Taiwans diplomatiske allierte til å bytte side, inkludert fire land i Latin-Amerika: Nicaragua, Panama, El Salvador og Den dominikanske republikk.

Det taiwanske utenriksdepartementet skriver på epost til avisa at storinvesteringen vil ha «dyp betydning» for partnerskapet.

– Regjeringen oppmuntrer taiwanske selskaper til å besøke landet og utforske investeringsmuligheter der, heter det videre.