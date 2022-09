Bolsonaro fikk hjelp i valgkampen av Neymar

Brasils president Jair Bolsonaro ligger dårlig an på målingene før søndagens presidentvalg. Onsdag fikk han hjelp i valgkampen av Neymar, Brasils største fotballstjerne. Foto: Andre Penner / AP / NTB

NTB

Brasils president Jair Bolsonaro fikk hjelp av Brasils største fotballstjerne Neymar onsdag, fire dager før valget i landet.

Bolsonaro besøkte et ungdomsinstitutt Neymar har grunnlagt i byen Praia Grande og snakket med ham på telefon. Neymar takket Bolsonaro og sa at han er stolt av ham.

Den venstreorienterte utfordreren og ekspresidenten Luiz Inácio Lula da Silva har et solid forsprang på Bolsonaro fra ytre høyre på målingene før søndagens valg.

– President Bolsonaro: Jeg takker deg for ditt flotte besøk. Jeg skulle ønske jeg var der, men jeg er dessverre langt unna. Men jeg vil være med deg neste gang. Jeg er veldig glad for at du er der, sier Neymar i en video publisert av den brasilianske regjeringen.

I nok en video som regjeringen har lagt ut, sier Neymar at han «takker for støtten din, som alltid».

– Du vet at jeg er veldig stolt av deg, heter det videre.

– Vår Neymar er en vi alle er stolte av, svarte Bolsonaro.

Under koronapandemien antydet Neymar i sosiale medier at han ikke lenger støttet Bolsonaro. Presidenten har fått sterk kritikk for sin pandemihåndtering. Han er kjent vaksinemotstander, har spredt usannheter om medisiner og motsatte seg smitteverntiltak.

Mer enn 680.000 mennesker har dødd av viruset i Brasil.