Tre armenere drept i nye sammenstøt med Aserbajdsjan

Statsminister Nikol Pasjinian kaller det et angrep mot «armensk uavhengighet, suverenitet og demokrati». Foto: Michel Euler / AP / NTB

NTB

Tre armenere døde onsdag i nye sammenstøt med Aserbajdsjan, ifølge armenske myndigheter. Det er to uker siden en våpenhvile gjorde slutt på harde kamper.

Til sammen døde minst 286 mennesker i de to dagene med sammenstøt tidligere i september.

Det armenske forsvarsdepartementet melder at «aserbajdsjanske styrker åpnet ild med granatkastere og grovkalibrede våpen». Som resultat av det er tre armenere døde, skriver departementet videre.

Armenias statsminister Nikol Pasjinian tvitrer at soldatene ble drept i «et angrep mot armensk uavhengighet, suverenitet og demokrati».

Armenia og Aserbajdsjan har utkjempet to kriger – den ene på 1990-tallet, den andre i 2020 – som følge av strid om enklaven Nagorno-Karabakh.

Enklaven er folkerettslig en del av Aserbajdsjan, mens befolkningen hovedsakelig er armensk.

Over 6.500 soldater ble drept i kampene i 2020, som endte med at Armenia ga fra seg kontrollen over store deler av Nagorno-Karabakh, områder som landet har kontrollert i flere tiår.

De to landene inngikk en våpenhvile, samtidig som det ble utplassert rundt 2.000 fredsbevarende russiske soldater som skulle overvåke våpenhvilen.