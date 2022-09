Biden trodde avdød kongresskvinne satt i salen

NTB

President Joe Biden trodde åpenbart at den avdøde kongresskvinnen Jackie Walorski var blant deltakerne under en matkonferanse i Det hvite hus onsdag.

– Jackie, er du her, ropte presidenten ut over salen.

– Hvor er Jackie, jeg trodde at hun skulle være her, fortsatte han og glemte tilsynelatende at Jackie Walorski omkom i en bilulykke i august og at han selv den gang omtalte nyheten som «sjokkerende og trist».

Republikaneren Walorski var sentral i det tverrpolitiske arbeidet med den store planen for å bekjempe sult og feilernæring som Biden presenterte onsdag, og presidenten etterlyste henne trolig for å rose henne for arbeidet hun la ned.