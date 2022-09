Nord Stream-operatør sier det kan bli aktuelt å reparere rørledningen

Gass strømmer opp til overflaten fra en av de ødelagte Nord Stream-ledningene i Østersjøen. En talsmann for eierselskapet Nord Stream AG sier det kan være mulig å reparere skadene. Foto: Danske forsvaret / NTB

NTB

En talsmann for selskapet Nord Stream AG sier de mener reparasjon på Nord Stream 1-gassrørledningen er en mulighet så snart skadeomfanget er klart.

Talsmannen sier selskapet ønsker å gjennomføre en inspeksjon så snart myndighetene har lettet på adgangsrestriksjonene rundt lekkasjen utenfor Bornholm. Talspersonen ønsker ikke å kommentere kostnadene eller hvem som skal betale for en eventuell reparasjon.

Nord Stream 2 AG, som opererer den andre Nord Stream-ledningen som også er rammet av en større lekkasje, sier det ikke er mulig å anslå hva situasjonen på rørledningen er, men at det må være store strukturelle skader. De mener reparasjoner kan bli vanskelige ettersom selskapet er ilagt sanksjoner av USA.

Avisa Tagesspiegel erfarer at tyske sikkerhetsmyndigheter antar at rørene vil være ødelagt for alltid dersom de ikke repareres raskt.