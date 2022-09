Danmark ble ikke advart om mulige trusler mot Nord Stream-ledningene

NTB

Den tyske regjeringen ble angivelig advart flere ganger om muligheter for angrep på gassledningene Nord Stream 1 og 2. Det ble ikke den danske regjeringen.

– Verken jeg eller regjeringen er blitt varslet. Jeg tror heller ikke at denne typen sprengninger er noe man varsler om. Hva det er av diskusjoner i andre land kan jeg selvfølgelig ikke gå inn i, sier den danske forsvarsministeren Morten Bødskov.

Amerikanske myndigheter har angivelig flere ganger advart Tyskland om muligheten for angrep på underjordiske og undersjøiske gassledninger. Det skal ha kommet en henvendelse fra den amerikanske etterretningstjenesten CIA så sent som for noen uker siden, ifølge tyske Der Spiegel og amerikanske New York Times.

– Jeg tror det er viktig å huske på at dette ikke er et angrep på dansk infrastruktur. Det er noe som har foregått i internasjonale farvann, sier Bødskov.