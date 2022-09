Nato-topp om Nord Stream-sabotasje: Flere land og grupperinger kan stå bak

Den første detonasjonen skjedde like sørøst for Bornholm klokken 02:03 natt til mandag. Den ødela én rørledning på Nord Stream 2 og ble målt til 1,8 på Richters skala. Den andre eksplosjonen, som ødela begge rørene på Nord Stream 1, fant sted klokken 19:04. Den ble lokalisert mellom Bornholm og Karlskrona, om lag 70 kilometer nordøst for den første eksplosjonen. Bildet viser gasslekkasjen ved Nord Stream 2-gassrørledningen sett fra et dansk F-16-fly 27. september 2022.

Ingen kan med sikkerhet si hvem som står bak eksplosjonene av gassrørledningene i Østersjøen. Flere land peker på Russland, men Nato åpner for andre teorier.

– Det kan være grupper som er mot Kreml, kanskje fra Ukraina eller andre steder. Det kan også være pro-russiske aktivister eller ansatte. Jeg antar at alle som har evnen til å drive undervannsaktivitet kunne ha gjort det. Det er flere organisasjoner og grupper som har den evnen.

Det sier Arnold Dupuy, leder for Natos forskningsgruppe SAS-163, til SVT.

– En god måte å fortsette å sikre at gass ikke når Europa

Nato-forskeren leder en forskningsgruppe med spesialkompetanse på hybride trusler, primært mot energiforsyning. Dupuy mener det er grunn til å anta at flere land eller grupper kan ha ønske om og motiv for å gjennomføre sabotasje mot gassrørledningene Nord Stream 1 og 2.

– Jeg tror mange ville vært interessert i det, fra ulike perspektiver. For det første kan det være anti-Kreml-grupper, kanskje fra Ukraina eller andre steder. Det kan også være pro-russiske aktivister eller ansatte som mener dette er en god måte å fortsette å sikre at gass ikke når Europa, sier Arnold Dupuy.

– Vi er nødt til å legge det verst tenkelige til grunn

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov og Russlands president Vladimir Putin. Les mer Lukk

Han mener det er ganske usannsynlig at tre lekkasjer oppstår samtidig på to forskjellige gassrørledninger, og at det derfor er grunn til å tro at det dreier seg om sabotasje.

Men ikke alle opererer med en såpass åpen tilnærming til anslaget mot Nord Stream 1 og 2. Flere eksperter sier nå rett ut at Russland peker seg ut som hovedmistenkt. Hovedårsaken er at Putin-regimet både har kapasitet og motiv for å aksjonere.

- Dette er ikke en tilfeldig terrorhandling, det må være en regjering. Den eneste regjeringen som virkelig kan tjene på det, på en merkelig måte, er Russland. Ingen av de europeiske regjeringene ville ønske å gjøre det, sier sikkerhets- og forsvarsanalytiker Michael Clarke til SkyNews.

Han mener lekkasjene i Nord Stream-gassrørledningene i Østersjøen var forårsaket av tre eksplosjoner nær havbunnen, og at kun ubåter vil kunne utføre en slik spektakulær operasjon.

- Alle er overbevist om at dette er et Kreml-inspirert stykke sabotasje. Dette er et strategisk eget mål. Selv om det øker følelsen av isolasjon at det ikke kommer russisk gass til Europa denne vinteren, ødelegger det faktisk Russlands troverdighet totalt overfor europeiske kunder de neste par generasjonene, sier professoren.

– Vi må være forberedt på det og vite nøyaktig hvordan vi skal svare

Norske forsvarseksperter følger også situasjonen i Østersjøen nøye. Også fordi det kan få konsekvenser for norske gassleveranser.

– Vi er nødt til å legge det verst tenkelige til grunn. Putin har nå begitt seg ut på en sterk linje. Den linjen kan sammenfattes med ett ord; eskalere, sier professor Sven Holtsmark ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) og Forsvarets høgskole, til TV 2.

Han advarer om at den mulige sabotasjen er et tydelig signal en entydig advarsel fra Putin til Europa om ikke å blande seg mer inn i krigen i Ukraina. Nå ber han norske myndigheter våkne opp og stålsette seg for potensielle angrep mot norske olje- og gassinstallasjoner.

– Jeg er overbevist om at vi også vil oppleve fysiske tiltak, for eksempel mot norsk sokkel. Vi må være forberedt på det og vite nøyaktig hvordan vi skal svare, sier Holtsmark.

Nato-sjef Jens Stoltenberg går ikke utenom grøten, men omtaler nå hendelsen i Østersjøen som ren sabotasje, ifølge en Twitter-melding publisert onsdag formiddag. Samme dag diskutert han gasslekkasjene i Østersjøen med Danmarks forsvarsminister, Morten Bødskov.

– Vi snakket om beskyttelse av kritisk infrastruktur i Nato-land, skriver Stoltenberg.

Spesialister på utleggingsskipet Fortuna utfører en overvanns-tilknytning under sluttfasen av Nord Stream 2-rørledningskonstruksjonen i Østersjøen. – To lekkasjer er identifisert på gassrørledningen Nord Stream 1 Russland-til-Europa i Østersjøen, timer etter en lignende hendelse på dens tvillingrørledning Nord Stream 2. Les mer Lukk

– Det mest strategisk viktige sabotasjemålet i hele Europa

Talspersoner i det norske Forsvaret advarer nå mot akutt fare for at norske installasjoner står i fare for å bli utsatt for tilsvarende sabotasje, og at Norge nå må være å tå hev, ikke sove i timen, og ta nødvendige forholdsregler før det er for sent.

– Vi har en storkrig i Europa akkurat nå. Norsk gassforsyning er sannsynligvis det største og mest strategisk viktige sabotasjemålet i hele Europa akkurat nå. Hvis det skulle skje, står vi overfor en svært alvorlig opptrapping av konflikten, advarer hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole, oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, til NRK.

Han viser til at sabotasje kan utføres ved hjelp av dykkere, ubåter, ubemannede fartøy eller cyberangrep mot landinstallasjoner.

– EU vil komme med et «kraftig og samlet» svar

EUs utenrikssjef Josep Borrell.

EUs utenrikssjef Josep Borrell mener lekkasjene i gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 er forårsaket av en bevisst handling, og varsler et kraftig svar dersom de som står bak blir avslørt.

– Dette er ikke et tilfeldig sammentreff. Ethvert forsøk på å ødelegge Europas energiinfrastruktur er uakseptabelt. EU vil komme med et «kraftig og samlet» svar, sier Borrell, ifølge DPA.

EU-president Charles Michel kaller lekkasjene for sabotasje. Han tror målet er å destabilisere energiforsyningene til EU.

– De som har ansvaret, kommer til å bli stilt til ansvar og vil måtte betale, skriver han på Twitter.

– Russerne har egen divisjon spesialubåter på Nordflåten



Aftenposten har snakket med Orlogskaptein og forsker Tor Ivar Strømmen. Han er kritisk til hvordan sikkerheten på den norske sokkelen blir ivaretatt av norske myndigheter.

– Beredskapen mot sabotasje faller i den store gråsonen mellom operatørene på sokkelen, politiet og Forsvaret. Men operatørene har ikke hatt incentiver til å investere i slik beredskap. Politiet har ikke kompetanse. Og Forsvaret har ikke ressurser, sier Strømmen.

Han sier sabotører kan angripe norske installasjoner med dykkere og minubåter, som kan feste eksplosiver til rør og anlegg, og senere fjernutløse eksplosivene via radiosignaler.

– Russerne har spesialubåter som kan settes inn til slike operasjoner. De har en egen divisjon i Nordflåten for spesielle ubåtoperasjoner, forteller Strømmen til avisen.

Til TV 2 sier Orlogskapteinen at det kun er et tidsspørsmål før Russland angriper norske rørledninger.

– Russerne har helt bevisst ødelagt disse rørledningene selv. Med dette har Russland effektivt kuttet gassleveransen til Tyskland. Og de vil trolig prøve å legge skylden på noen andre, gjerne amerikanerne, sier Strømmen.

«I dag rykket krigen nærmere Norge»

Han minner om at bortfall av russisk og norsk gass vil kunne føre til en total kollaps i den europeiske økonomien, som allerede er under hardt press på grunn av ekstreme energipriser, skyhøy inflasjon og en spent sikkerhetssituasjon.

– Jeg tror vi vil kunne se et angrep på norsk energieksport allerede i løpet av det nærmeste halvåret, advarer Strømmen.

I en kommentar i Dagbladet skriver politisk redaktør Geir Ramnefjell: «I dag rykket krigen nærmere Norge».

«Russland er selvsagt en naturlig mistenkt hvis dette er en sabotasje. Og det er grunn til å tro at Russland har sikret seg en svært god oversikt over norsk gass-infrastruktur. Det går en lang rekke gassrørledninger fra norsk sokkel til Storbritannia og det europeiske fastlandet. Norske myndigheter forsikrer nå om at sikkerheten er høy ved norske installasjoner. Men den er selvsagt ikke usårlig. Særlig ikke hvis den er grundig kartlagt», skriver redaktøren.

– Bølgene er annerledes enn under et jordskjelv

En målestasjon i Veberöd i Sverige registrerte disse seismologiske bølgene fra den første detonasjonen i Østersjøen. Den målte 1,8 på Richters skala. Foto: Uppsala universitet (Skjermdump) Les mer Lukk

Ifølge seismografiske målinger i Sverige og Danmark er det gitt tydelige utslag på Richters skala.

– Men bølgene er annerledes enn under et jordskjelv, sier forsker Björn Lund ved Uppsala universitet, til Aftonbladet.

Den første detonasjonen skjedde like sørøst for Bornholm klokken 02:03 natt til mandag. Den ødela én rørledning på Nord Stream 2 og ble målt til 1,8 på Richters skala. Den andre eksplosjonen, som ødela begge rørene på Nord Stream 1, fant sted klokken 19.04. Den ble lokalisert mellom Bornholm og Karlskrona, om lag 70 kilometer nordøst for den første eksplosjonen. Disse detonasjonene var mye kraftigere og ga utslag på målestasjoner over hele Sverige.

Refser Norge: – Vi har fullstendig ignorert dette med hodet i sanden

– Det betyr at den var mer enn fem ganger så kraftig som den første eksplosjonen, sier Björn Lund. Han er minst 95 prosent sikker på at det var eksplosjoner og ikke jordskjelv som ødela Nord Stream-rørledningene.

Høyskolelektor Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen kritiserer norske myndigheter for naivitet i forhold til å sikre norske gassrørledninger. Som følge av Russlands energikrig mot Europa minner han om at norsk gass til Europa er viktigere enn noensinne.

– Derfor har det heller aldri vært større grunn for å ødelegge den. Det har aldri vært så farlig som nå og vi har fullstendig ignorert dette med hodet i sanden. Jeg tror det er Russland som vil strupe forsyningen uten å si det, en såkalt ikke-attribuerbar handling, sier Ulriksen til E24.

Oljeplattformen Oseberg i Nordsjøen. Gassen transporteres til Heimdal gassenter og derfra inn i Statpipe-systemet til kontinentet og gjennom Vesterled til Storbritannia. Foto: Helge Hansen/NTB Scanpix Les mer Lukk

Forsker: – Naivt og frustrerende



Ifølge forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen kan russiske skip i lang tid ha drevet med kartlegging av norsk undersjøisk infrastruktur. Han kritiserer samtidig Norges beredskap.

– Den beredskapen er ikke mye å skrive hjem om. Vi har en sårbarhet som enkelte av oss har advart om i mange år. Jeg synes det er frustrerende at det ikke er tatt ordentlig tak i det. Vi vet at russerne ikke skiller mellom sivilt og militært, eller mellom privat og statlig, slik vi gjør. Alle russiske skip regnes blant statens instrumenter. Det er naivt å tro at slike fartøy ikke brukes i spionasje og kartlegging, og kanskje også til forberedelse av sabotasje, sier Ulriksen til VG.

Amerikanske CIA skal allerede for flere uker siden ha advart Tyskland om mulige angrep på Nord Stream-rørledningene i Østersjøen.

Tysklands regjering mottok tips fra CIA i sommer, skriver det tyske magasinet Spiegel.

Forsker: – Jeg tør legge hodet på blokka der

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg

Spørsmålet er om det vil være mulig å avsløre hvem som står bak sabotasjen.

Senioranalytiker i Tenketanke Europe og tidligere sjef for Forsvarets etterretningstjeneste, Jacob Kaarsbo, er ikke i tvil om hvem han mener står bak de ødeleggelsene av infrastrukur.

– Jeg tør legge hodet på blokka der. Ser du på et atlas er vi omringet av allierte, og det tror jeg ikke de er. Dette betyr imidlertid ikke at man nødvendigvis noen gang vil utpeke en ansvarlig person. Jeg tviler på at du kan finne ut av det. De som står bak ønsker nok å ha planlagt det på en måte, så de kan nekte for det. Det er det jeg forventer, sier Kaarsbo til dansk TV2.

Russland: – Absurd og dumt



Russiske myndigheter var raskt ute med å avvise at de var innblandet, og uttrykte i stedet bekymring.

– Ingen årsaker kan utelukkes, sa den russiske regjeringens talsmann, Dmitrij Peskov, ifølge Reuters tirsdag. Dagen etter tok han kraftig til motmæle mot spekulasjoner om at Russland står bak.

– Det er ganske forutsigbart, absurd, og også forutsigelig dumt å gi en stemme til denne type narrativer, sier Peskov ifølge AFP.

Ifølge Ria, et statskontrollert russisk nyhetsbyrå, utelukker ikke Russlands president Vladimir Putin at ødeleggelsene kan skyldes sabotasje. Samtidig retter russiske medier nå fokuset mot Nato og Vesten.

Det vises til at flere Nato-land gjennomførte flere marineøvelser i Baltikum våren 2021 i samme område hvor rørledningene passerer på havbunnen, og hvor polske krigsskip skal ha spilt en nøkkelrolle.

Biden-klipp fra februar spres på nett



– Av ukjente årsaker fant øvelsen sted i umiddelbar nærhet til der utleggingsskipet Fortuna ferdigstilte sin rørledningskonstruksjonen av Nord Stream 2-røret. De polske skipene og flyene så ut til å ikke ha noen annen hensikt enn å sirkulere rundt det fredelige utleggingsskipet, siterer Dagbladet fra russiske Ria. Byrået stiller også spørsmål ved at USA skal ha økt sin tilstedeværelse rundt Bornholm den siste måneden, både i lufta og på sjøen.

Et videoklipp hvor USAs president Joe Biden uttaler seg om Nord Stream 2, sprer seg nå på nettet. I talen truet Biden med å ødelegge gassrørledningen dersom Russland invaderer Ukraina. Bakgrunnen for utspillet var at Europa risikerte å gjøre seg avhengige av, og dermed mer såbare, for import av russisk gass.

Hvilket motiv USA skulle ha for ødelegge en rørledning som ennå ikke er tatt i bruk i en situasjon hvor Europa skriker etter energi, og en rørledning som knapt leverer russisk gass til Europa etter Putins kutt, er derimot vanskelig å finne.

