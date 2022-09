Separatistleder i Luhansk ber Russland annektere området

NTB

Lederen for de prorussiske myndighetene i Luhansk øst i Ukraina ber Russland om å annektere området.

Oppfordringen var ventet etter «folkeavstemningen» som angivelig viste et overveldende flertall for å slutte seg til Russland. Annekteringen skal behandles i nasjonalforsamlingen i Moskva, og det er blitt antydet at Russlands president Vladimir Putin kan komme til å kunngjøre en annektering allerede fredag.

De såkalte folkeavstemningene i russiskkontrollerte områder i Ukraina er blitt bredt fordømt, og vestlige land har omtalt dem som ulovlige og fingerte.

– Ukraina vil forsvare ukrainere i fylkene øst og sør i landet som har holdt såkalte folkeavstemninger om russisk annektering, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til FNs sikkerhetsråd tirsdag.