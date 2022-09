EU truer med kraftig reaksjon på gasslekkasjer

Gasslekkasjene fører til bobler i havoverflaten utenfor Bornholm. Foto: Det danske forsvaret via AP / NTB

EUs utenrikssjef Josep Borrell fastslår at gasslekkasjene i Østersjøen må skyldes en bevisst handling og lover et kraftig svar.

Han understreker at ethvert forsøk på å ødelegge Europas energiinfrastruktur er uakseptabelt, og at EU vil komme med et «kraftig og samlet» svar.

– Dette er ikke et tilfeldig sammentreff, og det rammer oss alle. All tilgjengelig informasjon tyder på at disse lekkasjene er resultatet av en villet handling, fastslår Borrell i en uttalelse onsdag.

Han uttrykker dyp bekymring for lekkasjene og varsler at EU kommer til å iverksette tiltak for å styrke energisikkerheten i Europa.

– Vi kommer til å støtte enhver etterforskning der målet er å få full klarhet i hva som har skjedd og hvorfor, legger han til.

– Ment å destabilisere

EU-president Charles Michel kaller lekkasjene for sabotasje. Han tror målet er å destabilisere energiforsyningene til EU.

– De som har ansvaret, kommer til å bli stilt til ansvar og vil måtte betale, skriver han på Twitter.

EUs utenrikssjef Josep Borrell under et møte i FNs sikkerhetsråd i forrige uke. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB Les mer Lukk

Gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 er bygd for å frakte gass fra Russland til Tyskland. Mandag ble det registrert to eksplosjoner i Østersjøen utenfor den danske øya Bornholm, hvorpå begge rørledningene begynte å lekke. I alt er det oppdaget tre lekkasjer. Eksperter mener at eksplosjonene ikke kan skyldes jordskjelv.

Lekkasjene fører til store klimautslipp, og det er foreløpig umulig å stanse dem. Det er opprettet en stor sikkerhetssone rundt lekkasjestedene for å sikre at skipstrafikken ikke blir rammet av eksplosjoner.

Statsministrene i Polen, Sverige og Danmark har alle tidligere uttalt at det dreier seg om en bevisst handling. Og i USA har den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Jake Sullivan meldt at gassrørledningene tilsynelatende er utsatt for sabotasje.

Ikke i drift

De to gassrørledningene er fylt med gass, men var ikke i drift på grunn av konflikten mellom Russland og EU i kjølvannet av krigen i Ukraina.

EU har tidligere anklaget Russland for å bruke energi som våpen ettersom landet har strupt gassforsyningene via Nord Stream 1. Russland har forklart det med at de på grunn av sanksjoner mangler verktøy og deler til å utføre nødvendig vedlikehold.

Nord Stream 2 skulle vært åpnet i år, men i februar innstilte Tyskland godkjenningsprosessen.

USA, Ukraina og flere andre østeuropeiske land har lenge vært sterke motstandere av byggingen av Nord Stream 2, som skulle doble den russiske gasseksporten til Europa.

Uklart hvem som står bak

Ifølge Danmarks statsminister Mette Frederiksen vurderer danske myndigheter at lekkasjene klart skyldes bevisste handlinger, ikke en ulykke. Men hun understreker at det ikke finnes informasjon som gir indikasjoner på hvem som står bak.

Hun har avvist at det dreier seg om et angrep på Danmark.

Også Sveriges avtroppende statsminister Magdalena Andersson peker på sabotasje som årsak. Under en pressekonferanse tirsdag kveld understreket hun at lekkasjene finner sted i danske og svenske områder i Østersjøen, men ikke i dansk og svensk territorium.

Det er uklart hvor mye gass som har lekket ut. Nord Stream 2 anslås å inneholde 300 millioner kubikkmeter stillestående gass.

Lekkasjene har fått gassprisen til å stige. Mens den tirsdag morgen kostet cirka 21 kroner per kubikkmeter, var prisen onsdag oppe i 25 kroner, opplyser den danske energianalytikeren Kristian Rune Poulsen til Ritzau.