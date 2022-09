Det hvite hus mener gasslekkasje ser ut som sabotasje

NTB

USAs sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan skriver på Twitter at gasslekkasjene på Nord Stream 1 og 2 tilsynelatende skyldes sabotasje.

Han skriver også at USA fortsatt vil jobbe for å sikre at Europa får nok energi.

– USA støtter etterforskningsinnsatsen, og vi vil fortsette vårt arbeid med å beskytte Europas energisikkerhet, står det i meldingen , som ble lagt ut natt til onsdag norsk tid.

Sullivan er president Joe Bidens nærmeste sikkerhetsrådgiver.

Tirsdag åpnet USAs utenriksminister Antony Blinken for at gassrørledningene kan ha blitt utsatt for et angrep eller en form for sabotasje.

– Hvis det blir bekreftet, er det tydeligvis ikke i noens interesse, sa han.