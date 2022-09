Flere vil flykte fra Libanon i båt etter tragedien i Middelhavet

Slektninger og venner sørger over Abdul-Al Omar Abdul-Al, som ble 24 år. Han var en av minst hundre som omkom i det som er den verste skipstragedien i Middelhavet så langt i år. Foto: Bilal Hussein / AP / NTB

NTB

Blant de minst 100 menneskene som druknet utenfor Libanon, var en 24 år gammel palestiner som prøvde for 14. gang å forlate det kriserammede landet.

Flere tusen palestinere var samlet på en liten fotballbane i en flyktningleir nord i Libanon i helgen. De var samlet i sorg for å be og minnes de mange som mistet livet da båten deres sank i Middelhavet utenfor den syriske kysten 22. september.

Tragedien fant sted på den farlige sjøveien som stadig flere legger ut på fra Libanon til Europa.

Abdul-Al Omar Abdul-Al (24) ga faren sin et farvelkyss før han gikk om bord i en overfylt båt i håp om å få et bedre liv i Europa. Hele 13 ganger tidligere hadde han forsøkt å flykte fra Libanon, og denne gangen var det liket hans som kom tilbake til familien. Begravelsen fant sted i den samme flyktningleiren han ble født i nærheten av byen Tripoli, opplyste faren Omar til nyhetsbyrået AP lørdag.

Samme dag meldte syriske statsmedier at flere døde var funnet langs den syriske kystbyen Banyas. Fem dager etter tragedien hadde dødstallet steget til 100.

Flykter fra krise på krise

Det gjør ulykken til den dødeligste hittil i en tid der stadig flere libanesere, syrere og palestinere prøver å flykte fra Libanon. De er på jakt etter jobber og stabilitet.

I Libanon har titusener blitt arbeidsledige, samtidig som den nasjonale valutaen har tapt over 90 prosent av sin verdi. Det har utradert kjøpekraften til tusenvis av familier og kastet tre firedeler av befolkningen ut i fattigdom.

Selv om Libanon for lengst har blitt et land folk flykter fra, er det lille landet fortsatt vertsland for mange flyktninger fra naboland. I tillegg til 1 million syriske flyktninger, bor det titusener av palestinske flyktninger og deres etterkommere i Libanon. Mange bor fortsatt i flyktningleirer rundt om i landet.

Palestinere utsettes for omfattende diskriminering i Libanon, der de er utestengt fra deler av arbeids- og boligmarkedet. Siden 1990-tallet og slutten av borgerkrigen i Libanon har mange palestinere utvandret.

Ifølge offisielle tall er det over 174.000 palestinske flyktninger i Libanon, men enkelte anslag mener det kan være opptil en halv million.

Vil at barna skal dra

Omar Abdul-Al forteller at sønnen hadde prøvd å reise før, uten å lykkes. Noen ganger fikk båtene tekniske problemer, andre ganger var det høy sjø som kom i veien. Enkelte ganger ble sønnen nødt til å svømme til land, forteller han.

– Vi vil ikke bo her. Vi ønsker å reise, sier Omar Abdul-Al, som fulgte sønnen sin til graven lørdag i flyktningleiren Nahr al-Bared.

Han forteller at han hadde oppfordret den nå avdøde sønnen til å reise, og at han nå oppmuntrer sine fire levende sønner til å forlate Libanon. Alle er godt utdannet, men de får ikke jobb, forteller han.

– Vi går gjennom en alvorlig krise. Det finnes ikke medisiner eller brød eller noen ting, sier faren.

Stappfull båt

Ifølge den palestinske faren var det mange flere palestinere som planla å gå om bord i båten som siden forliste, men det var ikke plass til flere. En slektning forteller at rundt 30 mennesker fra Nahr al-Bared er savnet fra båten, og at folk selger både hjem og biler for å kunne reise.

Det er ulike tall på hvor mange som faktisk var i båten da den sank, men FN har oppgitt at det var mellom 120 og 170 migranter og flyktninger. Blant dem var kvinner, barn, menn og eldre.

Det er også uklart hvor stor båten var, og hvor mange mennesker den var beregnet for.

I kjølvannet av tragedien har libanesiske soldater stormet boligene til flere mistenkte menneskesmuglere. Minst åtte personer skal ha blitt pågrepet.

En båtreise til Europa koster rundt 6.000 dollar for voksne og 3.000 dollar for barn, ifølge innbyggere nord i Libanon. Det tilsvarer rundt 64.000 og 32.000 kroner.

Sinne og fortvilelse

Omar Abdel-Al sier at han fant sønnens kropp «intakt» på likhuset, men at det var vanskelig å identifisere mange av de andre omkomne. Begravelsene av de døde er spredt over flere dager etter hvert som de er blitt funnet. Noen er blitt fraktet fra Syria til Libanon, mens andre fortsatt venter på levningene etter sine kjære.

I Tripoli, som ligger cirka 7 mil nord for Beirut, er sorgen blandet med sinne.

Flere år med politisk ustabilitet og økonomisk krise i Libanon har ført til at mange barn og familier har havnet i fattigdom, noe som påvirker helsen, livskvaliteten og utdanningen deres, ifølge Unicef.

– Ingen går om bord i disse dødsbåtene med lett hjerte, sier Philippe Lazzarine, som leder FNs kontor for palestinske flyktninger.

– Folk tar disse vågale beslutningene og risikerer livet på jakt etter verdighet, legger han til.

– Må sikres framtid og håp

Lazzarine mener det må gjøres mer for å gi folk i Libanon og områdene rundt en bedre framtid og få bukt med håpløsheten som mange føler på, også blant palestinske flyktninger.

Det er lederen for Den internasjonale migrantorganisasjonen, António Vitorino, enig i.

– Folk som søker trygghet, burde ikke være tvunget til å legge ut på slike farlige og ofte dødelige reiser, sier han.

De fleste båtene som legger ut fra Libanon, har kurs for EU-landet Kypros, som ligger drøyt 17 mil vestover i Middelhavet.