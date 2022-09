FN ber Iran avstå fra uforholdsmessig maktbruk mot demonstranter

NTB

FNs generalsekretær António Guterres har bedt Irans president Ebrahim Raisi om å unngå «uforholdsmessig maktbruk» mot de mange som demonstrerer i landet etter at en ung kvinne døde i moralpolitiets varetekt.

Det var i et møte forrige uke under FNs hovedforsamling at Guterres «understreket for president Raisi behovet for å respektere menneskerettighetene, inkludert ytringsfriheten og forsamlingsfriheten», heter det i en uttalelse fra Guterres' talsmann Stephane Dujarric.

– Vi blir stadig mer bekymret over meldinger om økte antall dødsfall, inkludert blant kvinner og barn, som knyttes til demonstrasjonene, legger han til.

Demonstrasjonene fortsatte på den tolvte dagen tirsdag. De har rast i mange byer, trass i frykt for at sikkerhetsstyrkene kan skru ytterligere til.

Mange døde

Minst 76 mennesker har mistet livet i demonstrasjonene i Iran den siste uken, sa den Oslo-baserte eksilorganisasjonen IHR mandag.

Det halvoffisielle iranske nyhetsbyrået Fars skrev tirsdag at «rundt 60» mennesker er drept, opp fra de 41 myndighetene meldte om lørdag.

Dujarric sier at Guterres «oppfordrer sikkerhetsstyrkene til å avstå fra å bruke unødvendig eller uforholdsmessig makt» og at han ber alle gjøre sitt ytterste for å unngå ytterligere eskalering.

Videre oppfordrer generalsekretæren til en «rask, upartisk og effektiv etterforskning» av Mahsa Aminis død i moralpolitiets varetekt.

Omfattende demonstrasjoner

Demonstrasjonene i Iran brøt ut etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde etter å ha blitt pågrepet av det iranske moralpolitiet 13. september. Grunnen skal ha vært at hun gikk med hijaben på feil måte.

Ifølge iransk politi døde Amini av hjerteinfarkt. Familien til 22-åringen avviser at hun hadde hjerteproblemer. Øyenvitner har fortalt at hun ble banket opp av politiet.

Raisi beskrev i helgen demonstrasjonene som «opprør» og oppfordret til «besluttsom inngripen mot motstandere av landets og folkets sikkerhet og fred».