Orkanen Ian mørkla hele Cuba

NTB

Strømnettet på Cuba kollapset på grunn av orkanen Ian tirsdag, og hele øya var uten strøm, opplyser landets myndigheter.

I en uttalelse heter det at det jobbes gjennom natta med å få strømmen tilbake for øyas 11 millioner innbyggere. Det var først i Cubas vestre del strømmen falt ut, før hele strømnettet bukket under.

Ian traff land som en kategori 3-orkan tidlig tirsdag. Særlig hardt rammet ble Pinor del Rio-provinsen, der mange av Cubas tobakksgårder ligger. Titusenvis ble evakuert, og andre flyktet før stormen kom. Den forårsaket flom, skadet hus og rev trær over ende. Myndighetene forsøker stadig å få oversikt over skadene. Det er ikke meldt om omkomne.

Natt til onsdag er orkanen på vei mot Florida som en kategori 4-storm som kan få voldsomme følger. Det ventes at den vil bli kraftigere idet den passerer den varme Mexicogolfen og at den vil ha vindhastighet på opptil 58 meter i sekundet.