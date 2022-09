Russland og Taliban har inngått handelsavtale

NTB

Russland har undertegnet en foreløpig avtale med Taliban om å forsyne Afghanistan med bensin, diesel, naturgass og hvete, opplyser myndighetene i Kabul.

Ifølge Afghanistans fungerende handels- og industriminister Haji Nooruddin Azizi innebærer avtalen at landet får kjøpe energi og hvete fra Russland til under markedspris, melder Reuters.

Aziz opplyser at landet også forsøker å inngå avtaler med andre handelspartnere, men avtalen med Russland skal være den første store i sitt slag som er inngått siden Taliban kom til makten for over ett år siden.