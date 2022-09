Blinken: Sabotasje på gassrørledninger ikke bekreftet

NTB

USA har ikke fått bekreftet at lekkasjene på Nord Stream-rørledningene i Østersjøen skyldes sabotasje eller angrep, sier utenriksminister Antony Blinken.

– Lekkasjene etterforskes. Det er foreløpige rapporter som tyder på at dette kan skyldes et angrep eller en eller annen form for sabotasje, men disse foreløpige rapportene er ennå ikke bekreftet. Dersom de blir bekreftet, så er det helt åpenbart ikke i noens interesse, sa Blinken under en pressekonferanse, ifølge The New York Times.

En talsmann for president Vladimir Putin ville tirsdag ikke utelukke sabotasje på de to gassrørledningene fra Russland, ifølge Reuters.

– Ingenting kan utelukkes, sa Dmitrij Peskov, som understreket at Kreml ser med stor bekymring på det som har skjedd.