Ukraina kaller Nord Stream-lekkasjene for et terrorangrep

Ukrainske myndigheter mener Russland står bak lekkasjene fra de to Nord Stream-ledningene utenfor den danske øya Bornholm. Les mer Lukk

NTB

Ukrainske myndigheter anklager Russland for å stå bak lekkasjene fra gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 og kaller det for et terrorangrep.