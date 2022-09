Vladimir Putin vil «redde folk» i okkuperte områder

NTB

Russlands president Vladimir Putin sier tirsdag at Russland skal «redde folk» i de fire regionene som holder såkalte folkeavstemninger i Ukraina.

– Å redde folk i alle territoriene der disse folkeavstemningene finner sted, er fokuset for hele vårt samfunns og vårt lands oppmerksomhet, sa Putin under et TV-sendt møte med en rekke embetsfolk.

De såkalte folkeavstemningene stiller innbyggerne i fire ukrainske regioner som er okkupert av Russland eller russiskstøttede separatister spørsmålet om hvorvidt de vil innlemmes i Russland. Det ventes at utfallet blir et klart ja, uten at vestlige land anerkjenner folkeavstemningen som verken fri eller rettferdig.

Russland vil i så fall legge krav på 20 prosent av det som anerkjennes av resten av verden som Ukrainas territorium, inkludert Krim.

Valgfunksjonærer har hatt med seg væpnede russiske soldater mens de går rundt og henter inn stemmer. Resultatene ventes enten tirsdag kveld eller i løpet av få dager, og det ventes at Putin allerede fredag vil erklære at regionene tilhører Russland.