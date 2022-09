«Folkeavstemningene» i okkuperte regioner går mot slutten i Ukraina – EU varsler sanksjoner

NTB

De russiskokkuperte delene av Ukraina og russiskstøttede «folkerepublikkene» avslutter sine såkalte folkeavstemninger om tilslutning til Russland tirsdag.

Det ventes at avstemningene, som har vart siden 23. september, vil ende med et klart flertall for at regionene skal la seg annektere. Resultater ventes tirsdag kveld og i dagene framover.

Ukraina og en rekke vestlige land, deriblant Norge, har allerede varslet at de ikke vil anerkjenne resultatet av avstemningene. Det er lite som tyder på at velgerne i de russiskstøttede utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk og de russiskokkuperte delene av fylkene Kherson og Zaporizjzja har fått delta i frie og rettferdige valg.

Titusener av innbyggere har allerede flyktet på grunn av krigen, og bilder som er blitt delt av de som er igjen viser russiske soldater som går fra dør til dør for å tvinge folk til å stemme.

EU har tirsdag varslet at det skal innføres sanksjoner mot de ansvarlige for de såkalte folkeavstemningene.

Skal behandles onsdag

Innlemmelsesspørsmålet skal behandles i den russiske Statsdumaen allerede onsdag, og det ventes at president Vladimir Putin kan kunngjøre annektering allerede fredag.

Russiske medier har hatt meldinger der det hevdes at det har vært høy valgdeltakelse i utbryterrepublikkene. Det statlige nyhetsbyrået Ria Novosti skriver om 86 prosent valgdeltakelse i Donetsk og 90 prosent i Luhansk. I de okkuperte delene av Kherson og Zaporizjzja skal det ha vært langt færre som har stemt, men offisielt hevdes det at man likevel har passert 50 prosent deltakelse.

Følger kjent mønster

De såkalte folkeavstemningene følger et mønster fra 2014, da Russland inntok Krim i etterkant av at Kreml-vennlige Viktor Janukovitsj ble avsatt under Euromaidan-revolusjonen i Kyiv.

Etter at halvøya ble inntatt organiserte Russland en folkeavstemning som i utgangspunktet viste et klart flertall for russisk annektering. Imidlertid ble resultatet betraktet som gitt på forhånd, og det var bilder av valgfunksjonærer som gikk fra dør til dør med stemmeurner, med følge av tungt bevæpnede russiske styrker.