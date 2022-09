Kreml: Utelukker ikke at sabotasje kan ligge bak Nord Stream-lekkasje

NTB

Sabotasje kan være en årsak til gasslekkasjene fra Nord Stream-ledningene i Østersjøen, sier den russiske regjeringens talsmann Dmitrij Peskov.

– Ingen årsaker kan utelukkes, sa Peskov ifølge Reuters.

Han sier Kreml er svært bekymret over lekkasjen.

Mandag kveld ble det oppdaget en lekkasje på Nord Stream 2, og tirsdag morgen ble det bekreftet at også Nord Stream 1 lekker – på to steder i dansk og svensk økonomisk sone nordøst for Bornholm. Også Tysklands regjering mener lekkasjen skyldes en form for sabotasje.

Begge rørledningene er ute av drift, men inneholder gass. Lekkasjene kan ha miljømessige konsekvenser, og det er fare for brann og eksplosjoner.

Lekkasjene er en svært alvorlig sak, og at det er vanskelig å forestille seg at det er tilfeldig, mener Danmarks statsminister.

– Det er uvanlig, og jeg vil si at vi fra regjeringens og myndighetenes side tar dette svært alvorlig, sier Mette Frederiksen i en pressekonferanse i Polen, hvor hun deltar på åpningen av gassrørledningen Baltic Pipe.

– Det er tre lekkasjer med litt avstand mellom dem. Derfor er det vanskelig å forestille seg at det som skjer er tilfeldig, sier hun videre.

Skadene på ledningene er uten sidestykke, uttaler selskapet Nord Stream AG. Tyske medier og flere eksperter peker på mistanke om sabotasje. Begge rørledningene var ute av drift som følge av beslutninger knyttet til Russlands angrep på Ukraina. Begge inneholder imidlertid gass, og lekkasjene kan føre til eksplosjoner.