10.000 russere ankommer Georgia daglig

NTB

Antallet russiske statsborgere som ankommer Georgia daglig har doblet seg siden Russlands president Vladimir Putin kunngjorde delvis mobilisering sist onsdag.

– For fire eller fem dager siden var det 5.000-6.000 russere som ankom Georgia daglig. Antallet har nå vokst til 10.000 daglig, sier Georgias innenriksminister Vakhtnag Gomelauri.

Mange russiske menn i tjenestedyktig alder forlater nå landet for å slippe unna innkalling til militærtjeneste, fordi de frykter de kan bli sendt til krigen i Ukraina.

Georgia, særlig hovedstaden Tbilisi, har blitt et sentrum for russere som flykter fra landet etter at Russlands invasjon av Ukraina begynte 24. februar.