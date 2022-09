Iranske demonstranter trosser myndighetene

Eksiliranere og andre demonstranter i Ottawa i Canada til støtte for protestene som utspiller seg i mange iranske byer etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde mens hun var i varetekt til den iranske moralpolitiet i september. Foto: Justin Tang/The Canadian Press/ AP/NTB

NTB

Dødsfallet til Mahsa Amin i det iranske moralpolitiets varetekt har utløst de største demonstrasjonene på tre år mot det iranske regimet.

Siden den 22 år gamle kurdiske kvinnens død ble bekreftet 16. september, har sinte iranere gått ut i gatene og demonstrert mot myndighetene. Hundrevis av mennesker er pågrepet og mandag var minst 41 mennesker, på begge sider av konflikten, drept i sammenstøtene, ifølge offisielle tall.

Andre kilder sier det reelle tallet på døde er langt høyere. Ifølge den Oslo-baserte eksilorganisasjonen Iran Human Rights (IHR) er minst 76 mennesker drept.

– Vi oppfordrer verdenssamfunnet til å ta grep for å stanse drap og tortur av demonstranter i Iran, sier IHR-leder Mahmood Amiry-Moghaddam.

Til tross for myndighetenes budskap om at protestene skal slås hardt ned, har ikke demonstrasjonene dempet seg. Søndag lovet sjefen for det iranske rettsvesenet at myndighetene vil reagere besluttsomt på uroen i landet. Bare timer etterpå tok demonstrantene på ny til gatene, for tiende natt på rad flere steder i landet.

Beskyldes for løgn

Amini ble angivelig pågrepet fordi hodesjalet hennes satt for løst. Iransk politi har hevdet at 22-åringen døde som følge av hjerteproblemer, men øyevitner har fortalt at Amini ble banket opp av politiet, og aktivister sier at hun døde av hodeskader.

Faren til Amini har tilbakevist påstanden om at datteren skulle ha hjerteproblemer og har sagt offentlig at myndighetene lyver om dødsårsaken.

Demonstrasjonene søndag foregikk i flere byer, blant annet i millionbyene Tabriz og Shiraz, hvor videoopptak viser hvordan kvinner tar av seg hodesjalene i protest mot myndighetene.

Blant demonstrantene var det også kvinner som brant hijaben og klippet av seg håret mens andre danset rundt store bål mens de sang «zan, zendengi, azadi» som betyr «kvinne, liv, frihet». Dette slagordet er også gjengitt verden rundt på plakater og løpesedler.

Stengte sosiale medier

En video av demonstrantene, som nyhetsbyrået AFP har fått verifisert, viser studenter som river ned et bilde av landets øverste leder ayatolla Ali Khamenei utenfor et universitet i den nordlige provinsen Mazanderan.

Iranske myndigheter forsøker å kontrollere informasjonsflyten i landet og stengte søndag ned flere plattformer for deling av informasjon på internett. Den London-baserte tjenesten NetBlocks, som holder oppsyn med internettforbindelser verden over, meldte at både WhatsApp, Instagram og Skype var nede.

Dette følger etter tjenester som Facebook, Twitter, Tiktok og Telegram som allerede var stengt ned.

Parallelt med demonstrasjonene, har myndighetene organisert store motdemonstrasjoner for å overdøve protestene og vise populariteten til det regjerende fåmannsveldet i landet, skriver Al Jazeera.

Inn på teppet

Samtidig med demonstrasjonene inne i Iran øker også fordømmelsen mot Irans regime flere andre steder i verden.

Lørdag ble den norske ambassadøren i Teheran kalt inn på teppet av iransk UD etter at stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) publisert flere meldinger i sosiale medier der han støtter demonstrantene.

– Jeg er født i Teheran. Norge er mitt land. Hver eneste dag er jeg takknemlig for at jeg lever i et land som er bygd på demokrati, frihet, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Det er de samme verdiene unge mennesker kjemper for i Iran, sier Gharahkhani om meldingene han har publisert.

Ifølge Reuters ble Norges ambassadør innkalt fordi iranske myndigheter mener stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) har blandet seg inn i interne iranske forhold.

Også Storbritannias ambassadør til Iran ble kalt inn, meldte det iranske nyhetsbyrået Tasnim på Twitter.

Søndag måtte politiet i Paris og London stanse tusenvis av demonstranter som marsjerte mot Irans ambassader. I Paris ble det brukt tåregass da de anslagsvis 4.000 demonstrantene flere ganger forsøkte å bryte gjennom barrikadene nær ambassaden. I London ble flere polititjenestemenn skadd i sammenstøtene med de opprørte demonstrantene.

Journalisten pågrepet

Den iranske journalisten Nilufar Hamedi, som skrev den første saken om dødsfallet ti Mahsa Amini, ble pågrepet torsdag forrige uke.

Hamedi jobber for avisen Shargh. Avisen opplyser at i tillegg til Hamdi, er ytterligere to andre journalister, en fotograf og en politisk aktivist pågrepet i forbindelse med de pågående demonstrasjonene i landet.

Moralpoliti

Moralpolitiet er i Iran offisielt kjent som Gasht-e Ershad eller «veiledningspatruljen». Det har i oppgave å sikre respekten for islamsk moral som beskrevet av landets geistlige myndigheter. De innebærer blant annet å rapportere om «dårlig hijab», et samlebegrep som gjelder brudd på landets strenge kleskode for kvinner.

I henhold til sharialovene er kvinner forpliktet til å dekke håret og bruke lange, løstsittende klær for å skjule figuren sin.

Det har vært demonstrasjoner mot Irans strenge kleskode for kvinner siden den iranske revolusjonen i 1979. Likevel skriver utenlandske medier at dagens demonstrasjoner er de største på nesten tre år. Den gang var det imidlertid raseri over økte drivstoffpriser som utløste spenningen i det iranske samfunnet. Også den gang ble demonstrasjonene slått knallhardt tilbake og flere hundre dødsfall som følge.