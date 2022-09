Tyskland har mistet en av sine fem isbreer

Løypemaskiner parkert på toppen av Zugspitze i nærheten av Garmisch-Partenkirchen. Tyske forskere har fratatt Sødre Schneeferner, som ligger sør for fjelltoppen, statusen som isbre etter at svært høye temperaturer førte til at den smeltet raskere enn ventet i sommer. Foto: Michael Probst / AP / NTB

Tyskland mistet en av sine gjenværende isbreer i sommer. Høye temperaturer har smeltet bort så mye is at Søndre Schneeferner ikke lenger har brestatus.

– Scneeferners istykkelse minket betraktelig i store deler og i de fleste områdene er den ikke engang to meter lenger, skriver Det bayerske vitenskapsakademiet (BAdW) i en rapport mandag.

På det tykkeste er isen nå mindre enn seks meter, en stor endring fra rundt ti meter i 2018. Samtidig har arealet til isbreen blitt halvert til rundt en hektar.

– Dette gjør igjen at vi har konkludert med at den gjenværende isen vil smelte helt bort i de neste ett til to årene, skriver akademiet.

Tapet av Søndre Schneeferner betyr at Tyskland kun har fire gjenværende isbreer, alle i de bayerske Alpene: Nordre Schneeferner og Höllentalferner, som ligger på landets høyeste fjell Zugspitze, og Blaueis og Watzmann, som ligger i Berchtesgaden-Alpene.

Isbreer smelter raskt både i Alpene og andre steder, noe eksperter knytter til klimaendringer. Bayerns klimadepartement skrev i en rapport i fjor at de ventet at Tyskland ville miste alle isbreene innen tiåret er omme. Tidligere hadde forskere anslått at de ville overleve til rundt 2050.

En global studie fra i fjor fant at nesten alle verdens isbreer smelter bort i stadig raskere fart, som igjen vil føre til mer enn en femdel av den globale stigningen i havnivå dette århundret.