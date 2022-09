Trykkfall i Nord Stream 1 etter gasslekkasje i Nord Stream 2

NTB

Trykket har falt i gassrørledningen Nord Stream 1, opplyser operatøren mandag kveld. Det skjer etter at det ble observert en lekkasje i Nord Stream 2 tidligere.

Begge de to ledningene til Nord Stream 1 er rammet, sier en talsmann for operatøren Nord Stream AG til det tyske nyhetsbyrået DPA. Kapasiteten falt plutselig til null mandag, og det er åpnet etterforskning.

Tyske myndigheter opplyser til nyhetsbyrået at de ikke vet hva som forårsaket trykkfallet. Nord Stream 1 er den gamle gassrørledningen som har fraktet gass fra Russland til Tyskland.

Trøbbel med Nord Stream 2

Mandag ble det også meldt om et plutselig trykkfall i Nord Stream 2, som går fra Russland til Tyskland via Østersjøen. På kort tid falt trykket fra 105 bar til 7 bar.

Like etter kunngjorde den danske sjøfartsmyndigheten Søfartsstyrelsen at det var observert en gasslekkasje sørøst for øya Bornholm i Østersjøen, der ledningen går.

Lekkasjen utgjør en fare for skipstrafikken i området, ifølge Søfartsstyrelsen. Svenske sjøfartsmyndigheter har sendt ut et navigasjonsvarsel til skip i området om å holde seg minst fem nautiske mil unna lekkasjestedet. Grunnen er fare for brann i gassrørledningen, opplyser en talsmann for det svenske sjøfartsverket.

Årsaken til lekkasjen er så langt ikke kjent.

Stanset av krigen

Gassrørledningen Nord Stream 2 var så å si ferdig bygget og fylt med gass. Men kranen rakk aldri å bli åpnet før Russland invaderte Ukraina. På grunn av krigen valgte tyske myndigheter å ikke sette rørledingen i drift.

Siden da har Russland stengt gassleveransen til Tyskland via den gamle gassrørledningen Nord Stream 1. Russiske myndigheter hevder det skyldes vedlikeholdsproblemer, noe tyske myndigheter stiller spørsmål ved.

Hendelsene ved gassrørledningene påvirker dermed ikke energiforsyningen til Tyskland, ifølge tyske myndigheter.