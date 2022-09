Nye møter mellom FN og Iran om atomavtalen

NTB

Sjefen for FNs atomenergibyrå IAEA sa mandag at han har møtt lederen av Irans atomenergibyrå. Forhandlingene om å puste nytt liv i atomavtalen har gått i stå.

– Dialogen er gjenopptatt med Iran om å avklare gjenværende spørsmål om sikkerhet, tvitrer IAEA-sjef Rafael Grossi mandag.

Han har møtt Mohammad Eslami, som også er Irans visepresident, på sidelinjene av IAEAs årlige konferanse, og lagt ut et bilde av de to som tar hverandre i hånden.

USAs tidligere president Donald Trump trakk i 2018 USA fra atomavtalen med Iran, som også Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU var med på å inngå i 2015. Iran har svart med å trekke seg fra deler av avtalen, og landet har siden trappet opp anrikningen av uran og stengt enkelte dører for inspektører fra IAEA.

Forhandlingene om en revidert atomavtale med Iran begynte i april i fjor, men har gått i stampe som følge av uenigheter mellom Iran og USA.

IAEA har presset Iran for å svare om spor av uregistrert kjernefysisk materiale på tre anlegg i landet, og dette ledet til at det ble vedtatt en resolusjon med kritikk av Iran på et møte i IAEA i juni.

I en tale til FNs hovedforsamling forrige uke gjentok Irans president Ebrahim Raisi at landet ikke ønsker å produsere atomvåpen og krevde garantier fra USA om at de vil holde fast ved en eventuell ny avtale.