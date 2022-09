Sørgetiden straks over for den britiske kongefamilien

Kong Charles, her på Buckingham Palace 11. september, og resten av den britiske kongefamilien kan gjenoppta sine offisielle plikter når sørgeperioden etter dronning Elizabeths død offisielt er over på tirsdag. Les mer Lukk

NTB

Tirsdag er den offisielle sørgeperioden for den britiske kongefamilien over. Det betyr at de kan gjenoppta sine offisielle plikter.