Grensen mellom Colombia og Venezuela åpnes for første gang på flere år

Fotgjengere krysser grensen mellom San Antonio i Venezuela og Cúcuta i Colombia. Grensen har vært stengt for trafikk de siste sju årene, med noen få unntak for fotgjengere.

NTB

Colombia og Venezuela gjenåpnet grensen sin for første gang på sju år ettersom landene omsider har gjenopprettet sitt diplomatiske forhold.

– Dette er en historisk dag for landet, for regionen og for kontinentet, sa Colombias president Gustavo Petro under åpningen mandag.

Først nylig gjenopptok landene sine diplomatiske forbindelser. Kommersielle flyginger skal også starte opp igjen.

Grensen mellom Colombia og Venezuela ble stengt i 2015 som følge av økt smugling av billige varer fra Venezuela, og kamper mellom venezuelanske soldater og colombianske smuglere.

Spenningen økte ytterligere mellom landene da Colombia i 2019, med hjelp fra USA, forsøkte å levere nødhjelp til den venezuelanske opposisjonen.

Venezuela har i årevis lidd av en alvorlig politisk og økonomisk krise. Minst 6 millioner venezuelanere har forlatt landet, hvorav nesten 2 millioner bor i Colombia.