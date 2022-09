Viktor Orban: – Europa har skutt seg selv i foten

Ungarns statsminister Viktor Orban under samlingen i parlamentet i Budapest mandag, var ikke nådig i sin kritikk av EU.

Den ungarske statsministeren er ikke nådig i sin kritikk av EUs sanksjoner mot Russland og mener Ungarn nå bør forberede seg på en forlenget krig i nabolandet Ukraina.

– Vi kan nå trygt si at et resultat av sanksjonene så har europeere blitt fattigere, mens Russland ikke har gjort noe knefall, sa Viktor Orban fra talerstolen i det ungarske parlamentet i Budapest mandag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Dette våpenet har slått feil. Med noen av disse sanksjonene har Europa skutt seg selv i foten, sa Orban.

EU truer med å holde tilbake midler

I talen holdt han ikke tilbake mot de sentrale europeiske maktene og sa det ikke kom som en overraskelse at regjeringene i europeiske land nå falt. En tydelig henvisning til valget i Italia, der landet med Giorgia Meloni trolig vil få det mest høyrevendte italienske regjeringen siden andre verdenskrig.

Orban sikret selv gjenvalg for en fjerde regjeringsperiode i april, men må takle økende inflasjon, fallende forbrukertillit og faren for resesjon neste år.

EU har lenge vært bekymret for den demokratiske utviklingen i Ungarn og måten EU-penger forvaltes på. Tidligere i september anbefalte derfor kommisjonen å fryse 7,5 milliarder euro, tilsvarende rundt 76,5 milliarder kroner, i finansiering til landet.

– Hele Europa venter på et svar fra Brussel

Orban har tidligere tatt til orde for at sanksjonene mot Russland må fjernes innen årsskiftet.

– Vi venter på et svar. Hele Europa venter på et svar fra Brussel på hvor lenge vi skal fortsette med dette, sa Orban og påpekte at det også var på tide å snakke med USA om hva man skulle gjøre med sanksjonene mot Russland.

Han tok også igjen til orde for en folkeavstemning i landet om sanksjonene.

– Disse sanksjonene ble ikke demokratisk vedtatt, men ble vedtatt av EU-byråkratene i Brussel og europeiske eliter, sa Orban mandag.

– Selv om europeiske borgere betaler prisen for sanksjonene, har de ikke blitt spurt, sa han videre.

Ungarns statsminister er kjent for å stå på god fot med Russlands president Vladimir Putin, men han har likevel støttet EU-sanksjonene mot Russland. Samtidig har han forhandlet fram et unntak slik at Ungarn fortsatt kan importere olje fra Russland.

Samtidig har Ungarn alltid stemt for når EU har vedtatt nye sanksjonspakker mot Russland.

EUs sanksjoner mot Russland krever at alle medlemslandene er enige.

Det er ikke kunngjort når folkeavstemningen skal holdes. Den vil heller ikke være juridisk bindende.