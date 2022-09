Ukrainske styrker mistenker ny massegrav nær grensa til Russland

NTB

Ukrainske styrker frykter de har oppdaget en ny massegrav på en nedlagt kyllingfarm nord for byen Kozacha Lopan, nær grensa til Russland.

Kyllingfarmen ligger nord for storbyen Kharkiv, bare om lag to kilometer fra grensa til Russland. Den skal ha blitt brukt av russiske styrker som lagring for stridsvogner før de ble drevet vekk av ukrainske styrker og over grensa.

Talsmenn og soldater i området har sagt at de frykter det kan være opptil 100 døde i massegraven, men det er ikke klart hvordan de har kommet fram til dette tallet.

Området er fremdeles under rekkevidde for russiske artillerivåpen, og det har derfor ikke vært mulig å saumfare det for landminer eller ueksploderte granater. Kriminalteknikere har derfor ikke kunne gå inn for å undersøke området.

Ifølge Lyudmyla Vakulenko i kommuneadministrasjonen i Kozacha Lopan, som hadde snakket med ukrainske soldater som hadde vært på stedet, skal det blant annet ligge forsvunne ukrainske soldater, døde russiske soldater og lokale sivile i graven.