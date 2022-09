Kreml gleder seg over Melonis seier

Giorgia Meloni blir trolig Italias neste statsminister. Foto: Gregorio Borgia / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

I en uttalelse fra den russiske regjeringen heter det at man er åpen for et «konstruktivt» forhold til Italia etter valgseieren til ytre høyre-koalisjonen.