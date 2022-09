Skyting på mobiliseringssenter i Sibir – ansatt såret

NTB

En ansatt ble skutt og kritisk skadd da en ung mann begynte å skyte på et mobiliseringssenter i Sibir i Russland, opplyser den lokale guvernøren.

Episoden skjedde i Ust-Ilimsk, på et kontor der menn som er innkalt i forbindelse med Vladimir Putins mobiliseringsordre, skal melde seg.

Tilstanden for den sårede, en militær fullmektig, er kritisk, ifølge Igor Kobzev, guvernøren i Irkutsk, en russisk region nord for Mongolia. I en melding på Telegram skriver han også at gjerningsmannen ble pågrepet umiddelbart.

Etter at Putin kunngjorde at 300.000 reservister skal kalles inn for å delta i det russiske myndigheter omtaler som spesialoperasjonen i Ukraina, har mange russiske menn fått beskjed om å møte på mobiliseringssentre for å bli sendt til Ukraina.

Foreløpig ser det ut som om langt flere er blitt innkalt i mer avsidesliggende områder enn i de store byene. Flere har klaget over av innkallingen ikke følger noen klare retningslinjer, og at det hele framstår som kaotisk. Kritikken har også kommet fra personer som står Kreml nær.