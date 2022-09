Rekordlavt pund mot dollar

NTB

Det britiske pundet falt til et historisk lavt mot dollaren natt til mandag. Bakteppet er bekymring for økonomisk nedgang i Storbritannia.

I den tidlige handelen i Asia var et pund mandag verdt 1,035 amerikanske dollar, ifølge tall fra Bloomberg. Enkelte kommentatorer har advart mot at den kan synke ytterligere – kanskje så mye at de to valutaene blir like mye verdt.

Nyhetsbyrået AFP knytter nedgangen til en økonomisk redningspakke på titalls milliarder pund og skattekutt for å støtte husholdninger og bedrifter, som finansminister Kwasi Kwarteng la fram fredag.

Storbritannia er rammet av den høyeste inflasjonen på flere tiår, og nasjonen er på full fart mot resesjon.