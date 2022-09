Gruppe skal ha planlagt å kidnappe Belgias justisminister

NTB

Til sammen fire menn er pågrepet, anklaget for å ha planlagt å kidnappe Belgias justisminister Vincent Van Quickenborne.

Van Quickenborne, som også er ordfører i Kortrijk vest i Flandern, hevder de fire planla å kidnappe ham og sier at det er en «narkotikamafia» som står bak.

Justisministeren har fått styrket politibeskyttelse etter at det har kommet inn «alvorlige trusler», opplyste påtalemyndigheten lørdag. Videre heter det at de ble informert om trusselen i forrige uke og at saken etterforskes, skriver BBC.

Alle de fire er pågrepet i Nederland, og belgiske myndigheter forsøker å få dem utlevert, skriver AFP. Tre av dem ble pågrepet fredag, og de er 20, 29 og 48 år gamle.

Pågripelsene skjer etter at det ble funnet en bil med våpen utenfor boligens til statsråden tidligere i uka. Ifølge kringkasteren VRT var det flere AK-47-geværer, andre skytevåpen og to brannbomber i bilen.

– Jeg og familien min er trygge. Vår kamp mot organisert kriminalitet fortsetter, med større arbeidskraft og mer ressurser enn noen gang før, tvitret Van Quickenborne lørdag.

Statsminister Alexander De Croo sier at trusselen er «fullstendig uakseptabel» og lover at regjeringen ikke vil la seg true.

Europol beskrev i fjor Belgia og Nederland som «episenteret for kokainmarkedet i Europa», og den belgiske regjeringen har nylig kunngjort at lokale myndigheter skal få større myndighet til å slå ned på volden.

Særlig i kystbyen Antwerpen, der det ble beslaglagt mer enn 89 tonn narkotika i 2021, har volden eskalert, skriver BBC.