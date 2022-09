Novaja Gazeta: FSB hevder at over 260.000 menn har forlatt Russland siden mobiliseringsordre

Den delvise mobiliseringsordren er i ferd med å bli en hodepine for den russiske presidenten Vladimir Putin. Foto: Vladimir Smirnov / TASS News Agency Host Pool Photo via AP / NTB

NTB

Russisk etterretning anslår at 261.000 menn har forlatt Russland siden Vladimir Putin beordret delvis mobilisering, ifølge Novaja Gazetas kilde, som tviler på at anslaget stemmer.

Novaja Gazetas europeiske nettutgave siterer søndag en kilde i presidentens administrasjon på anslaget som skal stamme fra etterretningstjenesten FSB. Kilden tviler imidlertid på at anslaget stemmer og viser til at FSBs grensetjeneste «ikke arbeider så raskt».

Likevel mener kilden at «sikkerhetsstyrkene og forsvarsdepartementet vil klare å overtale president Putin til å stenge Russlands grenser før det er for sent». Tidligere søndag siterte andre russiske medier anonyme kilder som sa at russiske myndigheter ville stenge grensene for menn i tjenestedyktig alder i løpet av kommende uke.

Mobiliseringen som ble beordret sist onsdag, omfatter ifølge russiske myndigheter 300.000 reservister. Det er siden meldt om økt trafikk over Russlands grenser til land som Finland, Georgia og Kasakhstan.

Novaja Gazeta fikk inndratt sin lisens til å publisere på nett etter en kjennelse i russisk høyesterett 15. september. Fra før har avisa mistet trykkelisensen.

Novaja Gazeta har hatt en kritisk dekning av Russlands invasjon av Ukraina.