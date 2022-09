USA advarer om «katastrofale konsekvenser» for Russland

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, sier landet vil «svare besluttsomt» dersom Russland bruker atomvåpen i Ukraina.

– Dersom Russland krysser denne linjen, vil konsekvensene bli katastrofale for Russland. USA vil svare besluttsomt, sier Sullivan til NBC-programmet «Meet the Press», ifølge Reuters. Han utdypet ikke hva USAs svar vil være, men sier at landet har vært i «direkte kontakt med Moskva og fortalt dem direkte utdypende hva konsekvensen vil være».

Kommentaren kommet etter russiske trusler, både fra president Vladimir Putin, utenriksminister Sergej Lavrov og tidligere president Dmitrij Medvedev om at landet vil være villig til å bruke strategiske atomvåpen for å forsvare russiske territorier, også de okkuperte områdene i Ukraina der det for tiden gjøres folkeavstemninger om å slutte seg til den russiske føderasjonen.

– Når vårt lands territorielle integritet er truet, vil vi helt klart bruke alle midler vi har til å beskytte Russland og vårt folk. Dette er ingen bløff, sa Putin i en tale sendt onsdag morgen.

Disse folkeavstemningene er internasjonalt fordømt og ansett som illegitime.

Avstemningene holdes uten tillatelse fra ukrainske myndigheter, strider mot krigslov og skjer ikke i henhold til demokratiske prinsipper.