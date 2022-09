Norges ambassadør kalt inn på teppet i Iran etter uttalelser fra stortingspresidenten

NTB

Norges ambassadør i Teheran ble lørdag innkalt på teppet av iransk UD etter at stortingspresidenten engasjerte seg i Mahsa Amini-saken.

Også Storbritannias ambassadør til landet ble kalt inn, meldte det iranske nyhetsbyrået Tasnim på Twitter søndag morgen.

UD bekrefter overfor NTB at ambassadøren ble innkalt.

– Vi kan bekrefte at ambassadør Sigvald Hauge ble innkalt til et møte i iransk UD i går hvor man fra iransk side ønsket å ta opp en Twitter-melding fra stortingspresidenten i Norge. Ambassadør Hauge gjorde rede for den norske regjeringens offisielle syn på Mahsa Amini-saken, skriver UDs pressevakt Ane Haavardsdatter Lunde i en epost.

– Intern innblanding

Ifølge Reuters ble Norges ambassadør innkalt fordi iranske myndigheter mener stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) har blandet seg inn i interne iranske forhold.

Gharahkhani, som selv har iranske røtter, har reagert sterkt på at den 22 år gamle iranske kvinnen Mahsa Amini døde i varetekt etter å ha blitt pågrepet av iransk moralpoliti fordi hun angivelig ikke bar hijab på riktig vis.

Dødsfallet har ført til store demonstrasjoner i Iran, og flere titall demonstranter skal være drept. Det har også vært demonstrasjoner i europeiske byer, deriblant Oslo.

Laget video

Gharahkhani har ifølge NRK blant annet publisert flere meldinger i sosiale medier der han støtter demonstrantene. Han har også laget en video på persisk som er blitt spredt på nettet, blant annet av BBC.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har sagt at hun tok opp dødsfallet med Irans utenriksminister da de to møttes under FNs hovedforsamling i New York i uka som gikk.

– Jeg var tydelig på at dødsfallet er noe mange av oss reagerer sterkt på. Det er viktig at hendelsen etterforskes. De som står bak, må stilles til ansvar, sa utenriksministeren til NTB