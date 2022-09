Sju drept i selvmordsangrep i Mogadishu

NTB

Minst sju mennesker ble drept og ni såret i et selvmordsangrep i Somalias hovedstad Mogadishu søndag, opplyser militæret og øyenvitner.

En kommandant i hæren, Abdullahi Adan, kaller angriperen for «en desperat terrorist» som sprengte seg selv midt i en kø med rekrutter.

Ifølge GoobjoogNews var de fleste av ofrene nye rekrutter som var samlet til trening i en nedlagt fabrikk. Det oppgir at 15 mennesker ble drept, men dette er ikke bekreftet.

Et øyenvitne beskriver eksplosjonen som enorm. Han sto like ved og så flere døde og sårede mennesker.

Den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab sier at det var en av deres medlemmer som utførte angrepet. Gruppa hevder at over 30 personer ble drept og 40 såret.

Angrepet skjedde i Wadajir-distriktet i Mogadishu.