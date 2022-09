Sveits skal ødelegge 10 millioner vaksinedoser

NTB

Myndighetene i Sveits sier de må ødelegge 10,3 millioner doser med Modernas koronavaksine fordi dosene gikk ut på dato i forrige uke.

Helsedepartementet i Sveits opplyser at man ikke har noe valg, melder nyhetsbyrået Keystone-ATS.

Departementet forklarer at 2,5 millioner av dosene har vært oppbevart på et logistikklager tilhørende hæren og at de øvrige 7,8 millioner dosene har stått på lager i Belgia. De til sammen 10,3 millioner dosene har en verdi på rundt 280 millioner sveitsiske franc, nær 3 milliarder kroner.

Departementet har ikke svart på nyhetsbyrået AFPs henvendelser i saken.