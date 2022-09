Paven oppfordrer til satsing på fornybar energi

NTB

Pave Frans oppfordrer til økt satsing på fornybar energi. I et møte med unge økonomer sier han at det er behov for en rask og besluttsom endring.

– Vi trenger en rask og besluttsom endring. Og jeg mener det: Jeg stoler på dere! Vennligst ikke overlat oss til oss selv, men vær rollemodeller for oss, sa paven lørdag på et møte som ble holdt i regi av The Economy of Francesco, lørdag.

The Economy of Francesco er en internasjonal bevegelse bestående av unge økonomer, entreprenører og beslutningstakere, et initiativ som paven startet i 2019. Målet er å skape en mer inkluderende og human økonomi.

Nå er det på tide å vise mot og vende seg bort fra fossile energikilder som olje, kull og gass, oppfordret paven på arrangementet i Assisi i den italienske regionen Umbria.

– Vi kan ikke vente på det neste internasjonale toppmøtet, som kanskje ikke resulterer i noe. Verden står i brann i dag. Det er i dag vi må endre på noe, og på alle nivåer, sa pave Frans.

Unge mennesker fra hele verden hadde samlet seg i Assisi, der helgenen Frans av Assisi ble født på 1200-tallet, for å diskutere fremtiden.

I talen la paven vekt på at fremtidige generasjoner kommer til å lide mest som følge av det som gjøres i dag.

– I dag må vi lære å ofre deler av livsstilen vår, en livsstil som ikke er bærekraftig. Hvis ikke, så kommer våre barn og barnebarn til å måtte betale for det. Og prislappen kommer til å bli for stor og for urettferdig, sa pave Frans.