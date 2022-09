Farc-avhoppere vil bidra i våpenhvilesamtaler i Colombia

NTB

Den største gruppen med Farc-avhoppere i Colombia varsler at den er klar til å legge ned våpnene mot myndighetene for å bidra i våpenhvilesamtaler.

Farc inngikk i 2016 en fredsavtale med colombianske myndigheter. Avtalen gjorde slutt på en væpnet konflikt som hadde pågått i mer enn et halvt århundre.

Men noen geriljamedlemmer ville ikke være med på avtalen. De brøt ut og har siden vært koblet til narkotikahandel og ulovlig gruvedrift, og de har fortsatt den væpnede kampen mot landets sikkerhetsstyrker.

Men fredag sto den største gruppen med Farc-utbrytere fram og sa at den vil legge ned våpnene for å gjøre det mulig for en våpenhvileavtale å tre i kraft.

– Alle enhetene har fått ordre om å unngå sammenstøt med sikkerhetsstyrker, så langt det lar seg gjøre, så lenge vi ikke blir angrepet, sier en ikke navngitt leder på en video, der han er omsluttet av 16 væpnede geriljamedlemmer i kamuflasjeklær.

Den colombianske avisen El Tiempo skriver at den ikke navngitte lederen skal være Nestor Gregorio Vera Fernandez, som går under kallenavnet Ivan Mordisco, som landets forrige regjering hevdet var blitt drept i en militæraksjon.

Etter at Colombias venstreorienterte president Gustavo Petro kom til makten i august, har han gjentatte ganger bedt de væpnede gruppene om å legge ned våpnene og sette seg ved forhandlingsbordet.

En pause i kampene er startskuddet for å få på plass et arbeidsklima der man kan se på avtaler og mekanismer for en bilateral våpenhvile med regjeringen, uttaler Farc-avhoppernes leder i videoen.